В Тюмени мигранты увольняются со строек

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в отношении мигранта-кассира магазина «Красное &Белое» возбудили уголовное дело за домогательства к 13-летней школьнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отправить под арест уроженца Средней Азии. Кроме того, по информации источников, в ближайшее время в магазинах сети «Красное &Белое» проведут проверки силовики.