В Тюмени мигранты увольняются со строек

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По словам инсайдера, иностранцы уже устали от пристального внимания силовиков. Вследствие чего увольняются и устраиваются на работу в частные фирмы без оформления официального трудового договора.
«Кто-то „устраивается“ в частные фирмы, кто-то — занимается шабашками. Например, стоят недалеко от садовых обществ и предлагают свои услуги местным жителям», — сообщил источник Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в отношении мигранта-кассира магазина «Красное &Белое» возбудили уголовное дело за домогательства к 13-летней школьнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отправить под арест уроженца Средней Азии. Кроме того, по информации источников, в ближайшее время в магазинах сети «Красное &Белое» проведут проверки силовики.