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С тюменских строек начали увольняться мигранты

В Тюмени мигранты увольняются со строек

20 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI

С тюменских строек начали увольняться мигранты

Мигранты в Тюмени массово увольняются из строительных компаний из-за проверок силовиков. Причем, покидают рабочие места не только нелегально работающие граждане стран ближнего зарубежья, но и официально трудоустроенные.

По словам инсайдера, иностранцы уже устали от пристального внимания силовиков. Вследствие чего увольняются и устраиваются на работу в частные фирмы без оформления официального трудового договора.

«Кто-то „устраивается“ в частные фирмы, кто-то — занимается шабашками. Например, стоят недалеко от садовых обществ и предлагают свои услуги местным жителям», — сообщил источник Ура.Ру.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в отношении мигранта-кассира магазина «Красное &Белое» возбудили уголовное дело за домогательства к 13-летней школьнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отправить под арест уроженца Средней Азии. Кроме того, по информации источников, в ближайшее время в магазинах сети «Красное &Белое» проведут проверки силовики.

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