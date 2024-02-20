«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По словам владельца одного из местных таксопарков, сказывается на нежелании работать с пассажирами с детьми и частые скандалы с клиентами.
Поэтому водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, зачастую просто игнорируют заказы по тарифному плану «Детский» и не берут данные заявки. Могут согласиться лишь в случае высокого спроса и соответственно увеличения стоимости поездки, пишет Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени пожаловалась на водителя такси, отказавшуюся везти ее с ребенком из-за отсутствия в машине бустера. По мнению горожанки, сотрудница таксофирмы не имела права ей отказывать в предоставлении услуги.