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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Таксисты в Тюмени отказываются возить пассажиров с детьми

«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми

20 февраля 2024, 03:24
Фото: 1MI

Таксисты в Тюмени отказываются возить пассажиров с детьми

Водители тюменских таксофирм стали чаще отказывать в услугах пассажирам с детьми. Представители служб объясняют это тем, что разница в деньгах между тарифами «Детский» и «Эконом» совсем небольшая, а уровень ответственности на тарифе «Детский» очень высокий.
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Дети

По словам владельца одного из местных таксопарков, сказывается на нежелании работать с пассажирами с детьми и частые скандалы с клиентами.

Поэтому водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, зачастую просто игнорируют заказы по тарифному плану «Детский» и не берут данные заявки. Могут согласиться лишь в случае высокого спроса и соответственно увеличения стоимости поездки, пишет Ура. Ру.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени пожаловалась на водителя такси, отказавшуюся везти ее с ребенком из-за отсутствия в машине бустера. По мнению горожанки, сотрудница таксофирмы не имела права ей отказывать в предоставлении услуги.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Пассажиры#Такси#Пассажирские перевозки
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