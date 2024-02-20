«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми

Таксисты в Тюмени отказываются возить пассажиров с детьми

Водители тюменских таксофирм стали чаще отказывать в услугах пассажирам с детьми. Представители служб объясняют это тем, что разница в деньгах между тарифами «Детский» и «Эконом» совсем небольшая, а уровень ответственности на тарифе «Детский» очень высокий.