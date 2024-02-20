В Тюмени ожидается аномально холодная погода и штормовой ветер

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Днем термометры покажут -11…-16 местами до -22, в ночные часы столбики термометров опустятся до -26…-32.
В Тюмени 20 февраля ожидается ясная погода, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20….-14, в темное время суток ожидается до -19…-23
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:56 закат в 17:47 продолжительность дня 9 часов 51 минута.
В Тобольске 20 февраля синоптики обещают ясную погоду, ветер до 4 м/с. Утром и днем -20…-14, в темное время суток температура воздуха составит -19….-22.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 45 минут.
В Ялуторовске 20 февраля ожидается ясная погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -23…-17, в темное время суток ожидается до -26….-22.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52, закат в 17:45 продолжительность дня 9 часов 53 минуты.
В Заводоуковске 20 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -23…-16, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -27….-22.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:50, закат в 17:444 продолжительность дня 9 часов 54 минуты.
В Ишиме 20 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -26…-17, в темное время суток температура воздуха составит -29…-24.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 55 минут.