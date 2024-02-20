В Тюмени ожидается аномально холодная погода и штормовой ветер

Второй день рабочей недели на юге Тюменской области ожидается аномально холодным. Метеорологи прогнозируют среднесуточную температуру воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более, изморозь, ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.