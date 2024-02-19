Власти Тюмени озвучили сроки строительства нового моста через Туру

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, строительство нового объекта начнут после получения положительного заключения на проект и определение источников финансирования, пишет РБК Тюмени. По предварительным данным, строительные работы начнутся в 2026 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в квадрате улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская построят новую автомобильную дорогу за 60 миллионов рублей. Проектная документация уже разработана и получения одобрение госэкспертизы.