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Updated Сегодня, 08:04

Новый мост через реку Туру в Тюмени построят к 2030 году

Власти Тюмени озвучили сроки строительства нового моста через Туру

19 февраля 2024, 08:02
Фото: 1MI

Новый мост через реку Туру в Тюмени построят к 2030 году

Новый мост через реку Туру в Тюмени построят к 2030 году. Путепровод возведут через улицы Щербакова, 2-ю Луговую — до Коммунистической. Разработка проектной документации уже началась.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, строительство нового объекта начнут после получения положительного заключения на проект и определение источников финансирования, пишет РБК Тюмени. По предварительным данным, строительные работы начнутся в 2026 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в квадрате улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская построят новую автомобильную дорогу за 60 миллионов рублей. Проектная документация уже разработана и получения одобрение госэкспертизы.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Мосты
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