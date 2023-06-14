Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В 2022 году, в начале весны, стало известно о планируемом отказе компании Yum! Brands из США от ведения любой деятельности на территории России. Сначала предприятие объявило о приостановке деятельности, затем появилась информация о том, что свои активы, расположенные на территории РФ, компания намерена продать. В число таких активов на тот момент входили все рестораны брендов KFC и Pizza Hut, большая часть предприятий быстрого питания работала по франшизе, в том числе и в Тюмени. Назывался даже предполагаемый покупатель этих активов.
Со временем появилась информация о том, что сделка по продаже российских активов Yum! Brands уже завершена. Покупателем стала компания «Смарт сервис ЛТД», зарегистрированная в Удмуртии. Именно ему перешли рестораны сети быстрого питания KFC в Тюмени и в других городах России.
Новый владелец заявил, что в привычном формате предприятия общественного питания свою работу продолжат, однако под новой вывеской — Rostic's. Был анонсирован масштабный ребрендинг, первый Rostic's на месте бывшего KFC в конце апреля 2023 года открылся в Москве, в самом центре. До конца 2023 года, как заявили в «Смарт сервис ЛТД», процесс ребрендинга завершится во всех российских городах, в том числе в Тюмени.
Еще после сделки по приобретению активов американской компании новый владелец заверил, что принципиальных изменений в меню и в ценовой политике ресторанов KFC после их запуска под вывеской Rostic's не будет. В этом уже смогли убедиться посетители ресторана Rostic's в Москве.
В меню те же блюда, что и раньше. Большая часть позиций даже не изменила названий, однако некоторые новшества гости ресторанов быстрого питания под новой вывеской все-таки заметили. Так, привычный «Твистер» в меню Rostic's теперь называется «Шеф-ролл», «Боксмастер» в меню можно найти как «Ростмастер». Вкус блюд, как утверждают посетители Rostic's, со времен KFC не изменился. И это неудивительно, ведь с бывшим KFC продолжили сотрудничество те же поставщики, что и раньше.
По-прежнему в меню Rostic's можно найти бургеры, жареные куриные крылья, уже упоминавшиеся роллы, блюда из картофеля. Стоит ожидать, что аналогичное меню будет представлено и посетителям Rostic's в Тюмени после того, как рестораны откроются под новой вывеской.
Судя по первому московскому ресторану Rostic's, со времен KFC изменений не претерпел даже дизайн интерьера залов обслуживания. Они по-прежнему оформлены в корпоративных цветах, не изменилась и форма обслуживающего персонала — за исключением логотипов: теперь это не KFC, а все-таки Rostic's.
Информации о том, когда именно рестораны KFC в Тюмени сменят название и вывески на Rostic's, пока нет, однако можно предположить, что это произойдет, как и обещал новый владелец сети, до конца 2023 года.
В Тюмени под брендом KFC рестораны работают по следующим адресам:
Таким образом, до конца 2023 года эти рестораны поменяют свои вывески, и жители Тюмени смогут узнать, изменились ли привычное меню, политика цен и схема обслуживания посетителей.