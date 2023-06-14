В меню те же блюда, что и раньше. Большая часть позиций даже не изменила названий, однако некоторые новшества гости ресторанов быстрого питания под новой вывеской все-таки заметили. Так, привычный «Твистер» в меню Rostic's теперь называется «Шеф-ролл», «Боксмастер» в меню можно найти как «Ростмастер». Вкус блюд, как утверждают посетители Rostic's, со времен KFC не изменился. И это неудивительно, ведь с бывшим KFC продолжили сотрудничество те же поставщики, что и раньше.