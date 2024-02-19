В Тюменской области нашли женщину, пропавшую более месяца назад

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тюменку нашли.
«Противоправных действий в отношении Ольга Сажиной совершено не было», — отметили в ведомстве.
Информации о том, где находилась селянка — нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение недели шли поиски пропавшего 3 февраля в Тобольском районе отца паралимпийской чемпионки Владимира Будалеева. Мужчину нашли 10 февраля.