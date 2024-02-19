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В Тюменской области прекращены поиски пропавшей месяц назад женщины

В Тюменской области нашли женщину, пропавшую более месяца назад

19 февраля 2024, 15:11
Фото: 1MI

В Тюменской области прекращены поиски пропавшей месяц назад женщины

В Тюменской области прекращены поиски пропавшей 43-летней жительницы Ишимского района, деревни Голдобино, Ольги Сажиной (Гурочкиной). Она пропала более месяца назад — 13 января.

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тюменку нашли.

«Противоправных действий в отношении Ольга Сажиной совершено не было», — отметили в ведомстве.

Информации о том, где находилась селянка — нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение недели шли поиски пропавшего 3 февраля в Тобольском районе отца паралимпийской чемпионки Владимира Будалеева. Мужчину нашли 10 февраля.

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