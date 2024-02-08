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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Тюменской области пропал 57-летний мужчина

Ищут шестой день: в Тюменской области пропал 57-летний мужчина

8 февраля 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области пропал 57-летний мужчина

Местонахождение Владимира Будалеева неизвестно с 3 февраля. Поисками жителя Тобольска занялись волонтеры.

Волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку. В ней указано, что рост мужчины — 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В день исчезновения был одет в черную куртку с коричневым мехом на капюшоне, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев. Информацию о местонахождении Владимира Будалеева можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропал 15-летний подросток. Валерий Грик ушел из дома 5 февраля.

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