Ищут шестой день: в Тюменской области пропал 57-летний мужчина

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку. В ней указано, что рост мужчины — 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые.
В день исчезновения был одет в черную куртку с коричневым мехом на капюшоне, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.
Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев. Информацию о местонахождении Владимира Будалеева можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропал 15-летний подросток. Валерий Грик ушел из дома 5 февраля.