На мусоросортировочном заводе в Тюменской области нашли останки женщины

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Предварительно установлено, что убийство произошло 27 декабря 2023 года в подвале многоэтажного дома в Ишиме. В тот день между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого подозреваемый лишил свою соседку жизни.
Чтобы избавиться от следов преступления, мужчина выбросил останки в мусорный бак. Спустя время их нашли на мусоросортировочном заводе.
Сейчас мужчина задержан, сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяная женщина ударила ножом своего знакомого, пока тот спал. От полученных ранений мужчина скончался.