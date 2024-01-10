nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Ишимском районе на мусоросортировочном заводе нашли останки женщины

На мусоросортировочном заводе в Тюменской области нашли останки женщины

10 января 2024, 05:17
Фото: Midjourney

В Ишимском районе на мусоросортировочном заводе нашли останки женщины

В убийстве подозревается 65-летний сосед погибшей. Сейчас мужчина задержан.

Предварительно установлено, что убийство произошло 27 декабря 2023 года в подвале многоэтажного дома в Ишиме. В тот день между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого подозреваемый лишил свою соседку жизни.

Чтобы избавиться от следов преступления, мужчина выбросил останки в мусорный бак. Спустя время их нашли на мусоросортировочном заводе.

Сейчас мужчина задержан, сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяная женщина ударила ножом своего знакомого, пока тот спал. От полученных ранений мужчина скончался.

В Тюмени осудили торговца «паленого» алкоголя, убившем 10 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Едва не убила: молодая тюменка забила свою собаку ногами. Видео«Убил нового мужа и бывшую тещу»: тюменца осудили за нападение на семью экс-супругиИзбил и пытался задушить: в Тюмени мужчина напал на 13-летнего школьника
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Следователи#Задержание#Убийства#Ишимский район#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Сегодня, 08:38
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Сегодня, 06:53
Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Сегодня, 08:46
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Вчера, 06:55
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб
Сегодня, 09:23
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Сегодня, 03:01