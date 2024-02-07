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В Тюмени три дня ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Тюмени три дня ищут пропавшего 15-летнего подростка

7 февраля 2024, 16:12
Фото: 1MI
В Тюмени ищут пропавшего подростка Валерия Грика, ему 15 лет. Парень ушел из дома 5 февраля по адресу улица Олимпийская и до сих пор его не могут найти.
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Авария

Он был одет в серо-зеленый двусторонний пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю вязаную шапку и черные кроссовки. По описанию на сайте поискового отряда «Белая сова» его рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы.

Если у вас есть какая-либо информация о Валерии, просим позвонить по следующим телефонам: 02/102 полиция, (3452) 27-01-00 — ОП № 1 г. Тюмени, +7 932 323-99-11 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».

Напомним, ранее в Тюменской области один из подростков устроил аварию на угнанной иномарке. В результате аварии машина получила повреждения. Оценщик установил, что с учетом работ и материалов ремонт обойдется хозяйке автомобиля в 259.2 тысячи рублей.

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#Общество#Тюмень#Ремонт#Новости тюмени#Авария#Розыск#Волонтеры#Иск#Полиция#Белая Сова#Олимпийская#Алина Петрова
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