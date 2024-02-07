В Тюмени три дня ищут пропавшего 15-летнего подростка

Он был одет в серо-зеленый двусторонний пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю вязаную шапку и черные кроссовки. По описанию на сайте поискового отряда «Белая сова» его рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы.



Если у вас есть какая-либо информация о Валерии, просим позвонить по следующим телефонам: 02/102 полиция, (3452) 27-01-00 — ОП № 1 г. Тюмени, +7 932 323-99-11 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».