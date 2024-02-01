В Тюменской области подросток устроил аварию на угнанной иномарке

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В результате аварии машина получила повреждения. Оценщик установил, что с учетом работ и материалов ремонт обойдется хозяйке автомобиля в 259.2 тысячи рублей.
Помимо этого, женщина оценила нанесенный ей моральный вред еще в 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее иск частично. С родителей угонщика взыскали деньги на ремонт автомобиля в той сумме, что установил оценщик, 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 5.8 тысячи на уплату госпошлины.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяная женщина сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.