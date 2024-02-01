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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Подросток из Тюменской области устроил аварию на угнанной иномарке

В Тюменской области подросток устроил аварию на угнанной иномарке

1 февраля 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney

Подросток из Тюменской области устроил аварию на угнанной иномарке

Несовершеннолетний парень из Ялуторовска угнал «Ford Fusion», чтобы покататься по городу. Подросток не справился с управлением, вследствие чего влетел в ограждение.

В результате аварии машина получила повреждения. Оценщик установил, что с учетом работ и материалов ремонт обойдется хозяйке автомобиля в 259.2 тысячи рублей.

Помимо этого, женщина оценила нанесенный ей моральный вред еще в 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее иск частично. С родителей угонщика взыскали деньги на ремонт автомобиля в той сумме, что установил оценщик, 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 5.8 тысячи на уплату госпошлины.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяная женщина сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Аварии#Компенсации#Ялуторовск#Угоны машин#Подросток#Любовь Селезнева
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