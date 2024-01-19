На вокзале в Забайкалье нашли тело тюменца

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Труп обнаружили транспортные полицейские на вокзале станции Шилка Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте «Чита.ру».
Сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте в 20:25. Предварительно установлено, что тюменец покончил с собой в санитарно-бытовой комнате ж/д вокзала. Все обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском пансионате убили человека. Все подозреваемые задержаны.