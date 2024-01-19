На вокзале в Забайкалье нашли тело тюменца

Сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте в 20:25. Предварительно установлено, что тюменец покончил с собой в санитарно-бытовой комнате ж/д вокзала. Все обстоятельства выясняются.