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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Тело жителя Тюменской области нашли на вокзале в Забайкалье

На вокзале в Забайкалье нашли тело тюменца

19 января 2024, 04:05
Фото: 1MI

Тело жителя Тюменской области нашли на вокзале в Забайкалье

Тело 30-летнего мужчины было найдено вечером 18 января. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Труп обнаружили транспортные полицейские на вокзале станции Шилка Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте «Чита.ру».

Сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте в 20:25. Предварительно установлено, что тюменец покончил с собой в санитарно-бытовой комнате ж/д вокзала. Все обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском пансионате убили человека. Все подозреваемые задержаны.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Вокзал#Новости тюмени#Самоубийства#Труп#Любовь Селезнева
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