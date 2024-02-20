nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Тюмени проведут капитальный ремонт трех улиц в центре города

В Тюмени капремонт проведут на центральных улицах

20 февраля 2024, 05:49
Фото: 1MI

В Тюмени проведут капитальный ремонт трех улиц в центре города

В Тюмени до конца года проведут работы в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. Капитальный ремонт выполнят на участке от улицы Красина до Первомайской. Стоимость работ составит более 630 миллионов рублей.

Работы в рамках первого этапа — на участке от музея «Городская дума» до Семакова, были проведены в 2023 году. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11».

Порядная организация заменила инженерные коммуникации, положила новое дорожное полотно на площади 12 тысяч квадратных метров, обустроила велосипедные дорожки.

Изначально работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина в Тюмени планировали завершить к 1 сентября. Однако в итоге капремонт затянутся до середины октября.

Заметим, что улица Ленина в Тюмени будет не единственной, где в этом году пройдут работы по капитальному ремонту. Также, по планам властей, капремонт проведут на участке автодороги в районе 30 лет Победы, 77, на участке от Моторостроителей в районе Таллинской, в мкр. Мелиораторов (участок объездной протяженностью 1,08 километра). Также в планах властей завершить в это году работы по капитальному ремонту улицы Андрея Бушуева.

В Тюмени хотят сдать обмелевшую Туру в аренду на 20 лет
Узнать подробнее

В перспективе — в срок до 2027–2028 года выполнить работы по капитальному ремонту, а именно переустройству инженерных сетей и организации велодорожек, центральных улиц Советской, Володарского, Хохрякова. Проектная документация уже разработана и отправлена на одобрение в госэкспертизу, пишет 72.RU со ссылкой на главу комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнару Сидоркину.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2030 году построят новый мост через реку Туру. Путепровод до Коммунистической пройдет через улицы Щербакова и 2-ю Луговую.

Читайте также:
В Тюмени в марте откроют первый ресторан Rostic'sЦены выросли: в каких районах Тюмени сдают самые дешевые кввартиры-студии«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Улица Ленина#Дорожное строительство
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми
Сегодня, 03:24
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
Вчера, 06:22
Ипотека — дело тонкое: тюменцам объяснили, почему им отказывают в кредитовании
Вчера, 10:00
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28