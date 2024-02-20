В Тюмени капремонт проведут на центральных улицах

Заметим, что улица Ленина в Тюмени будет не единственной, где в этом году пройдут работы по капитальному ремонту. Также, по планам властей, капремонт проведут на участке автодороги в районе 30 лет Победы, 77, на участке от Моторостроителей в районе Таллинской, в мкр. Мелиораторов (участок объездной протяженностью 1,08 километра). Также в планах властей завершить в это году работы по капитальному ремонту улицы Андрея Бушуева.