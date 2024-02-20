В Тюмени капремонт проведут на центральных улицах

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Работы в рамках первого этапа — на участке от музея «Городская дума» до Семакова, были проведены в 2023 году. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11».
Порядная организация заменила инженерные коммуникации, положила новое дорожное полотно на площади 12 тысяч квадратных метров, обустроила велосипедные дорожки.
Изначально работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина в Тюмени планировали завершить к 1 сентября. Однако в итоге капремонт затянутся до середины октября.
Заметим, что улица Ленина в Тюмени будет не единственной, где в этом году пройдут работы по капитальному ремонту. Также, по планам властей, капремонт проведут на участке автодороги в районе 30 лет Победы, 77, на участке от Моторостроителей в районе Таллинской, в мкр. Мелиораторов (участок объездной протяженностью 1,08 километра). Также в планах властей завершить в это году работы по капитальному ремонту улицы Андрея Бушуева.
В перспективе — в срок до 2027–2028 года выполнить работы по капитальному ремонту, а именно переустройству инженерных сетей и организации велодорожек, центральных улиц Советской, Володарского, Хохрякова. Проектная документация уже разработана и отправлена на одобрение в госэкспертизу, пишет 72.RU со ссылкой на главу комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнару Сидоркину.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2030 году построят новый мост через реку Туру. Путепровод до Коммунистической пройдет через улицы Щербакова и 2-ю Луговую.