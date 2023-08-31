Будут пробки: в Тюмени перенесли открытие улицы Ленина на конец октября

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
«В связи с производственной необходимостью срок прекращения движения продлен на следующих участках автомобильных дорог: Ленина на участке от здания Краеведческого музея) до Красина; Перекопской от Ленина до Республики; Красина от Ленина до Республики», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
Ранее «Наш Город» писал, что работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина в Тюмени планировали завершить к 1 сентября. В этом в июле этого года заверял директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин.
Напомним, реконструкция улицы Ленина в Тюмени стартовала весной этого года. Контракт стоимостью 746 миллионов рублей заключен с компанией «Мострострой-11». Все работы проведут в два этапа. Второй этап завершат в 2024 года. В его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.