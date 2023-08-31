Будут пробки: в Тюмени перенесли открытие улицы Ленина на конец октября

Напомним, реконструкция улицы Ленина в Тюмени стартовала весной этого года. Контракт стоимостью 746 миллионов рублей заключен с компанией «Мострострой-11». Все работы проведут в два этапа. Второй этап завершат в 2024 года. В его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.