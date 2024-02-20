К тюменскому губернатору Моору пришел представитель генпрокуратуры. Что произошло?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В частности, вопросы расселения граждан из аварийного жилья, выделенеи многодетным сеьям земельных участков, готовность к возможному паводку и пожароопасному сезону и необходимости тушения пожаров в течение первых суток с момента обнаружения очагов возгорания.
Кроме того, Зайцев затронул тему нехватки кадров в медучреждениях, распложенных в селах и деревнях, а также оснащенность больниц в деревнях оборудованием и медикаментами, сообщили в управлении ГПРФ по УрФО.
Ранее «Наш Город» писал, что заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев прибыл в Тюмень с визитом в понедельник, 19 февраля. Рабочая поездка продлится до 21 февраля.