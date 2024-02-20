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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

К губернатору Моору пришел представитель генпрокуратуры

К тюменскому губернатору Моору пришел представитель генпрокуратуры. Что произошло?

20 февраля 2024, 06:03
Фото: 1MI

К губернатору Моору пришел представитель генпрокуратуры

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев в рамках рабочей поездки в Тюменскую область провел встречу с главой региона Александром Моором. На совещании был рассмотрена ряд актуальных вопросов.

В частности, вопросы расселения граждан из аварийного жилья, выделенеи многодетным сеьям земельных участков, готовность к возможному паводку и пожароопасному сезону и необходимости тушения пожаров в течение первых суток с момента обнаружения очагов возгорания.

Кроме того, Зайцев затронул тему нехватки кадров в медучреждениях, распложенных в селах и деревнях, а также оснащенность больниц в деревнях оборудованием и медикаментами, сообщили в управлении ГПРФ по УрФО.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Генеральная прокуратура#Новости тюмени#Александр Моор#Моор
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