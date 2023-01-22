У деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Пожар потушен, тушили вчера. Видно по следам, что было большое количество техники. По состоянию на сегодня дыма нигде нет, почва замерзла, очагов горения не видно», — сообщил Игорь Миняйло.
О торфяном пожаре в лесу между деревней Патрушева и СНТ «Дорожник» местные жители сообщили в конце этой недели. Как выяснилось, торфяник тлел на протяжении восьми месяцев. В декабре его два раза тушили сотрудники МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Армизонского района в течение полугода страдали от запаха дыма, исходящего от тлеющих торфяников. Они начали гореть еще в мае, 2022 года, затушить из удалось только в сентябре.