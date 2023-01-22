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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

У деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник

Сегодня, 10:44
Фото: ЧС Тюмень

Под Тюменью потушили горящий торфяник. Он тлел несколько месяцев

Под Тюменью потушили тлеющий торфяник в районе деревни Патрушева. По словам депутата Московского муниципального образования Игоря Миняйло, в настоящее время очагов горения нет.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Пожар потушен, тушили вчера. Видно по следам, что было большое количество техники. По состоянию на сегодня дыма нигде нет, почва замерзла, очагов горения не видно», — сообщил Игорь Миняйло.

О торфяном пожаре в лесу между деревней Патрушева и СНТ «Дорожник» местные жители сообщили в конце этой недели. Как выяснилось, торфяник тлел на протяжении восьми месяцев. В декабре его два раза тушили сотрудники МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Армизонского района в течение полугода страдали от запаха дыма, исходящего от тлеющих торфяников. Они начали гореть еще в мае, 2022 года, затушить из удалось только в сентябре.

В Армизонском районе борются с торфяным пожаром. Он действует уже полгода
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#Валентина Бурнашева#Общество#Пожар#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Патрушева д.#Видео
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