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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Тюмени студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине

Тюменские студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине. Видео

24 февраля 2024, 11:40
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

В Тюмени студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине

В Тюмени главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной подарили свитшот с надписью «Человек, который изменил всё». Во время выступления общественницы на сцену выбежала с студентка 1 курса ТюмГУ Ольга Глухова, которая и вручила заветный подарок.

Девушка вспомнила, как когда-то губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Владимира Путина «человеком, который изменил всё», и спросила Мизулину, согласна ли та с этим утверждением. Общественница сообщила, что гордится своей страной и выразила благодарность главе государства. После чего ей и вручили свитшот.

В конце мероприятия активистка примерила вещь на себя и даже сделала в ней пару фото.

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Напомним, что сегодня, 24 февраля состоялась встреча Екатерины Мизулиной с тюменскими школьниками и студентами в школе №95. Не всех обучающихся запустили внутрь. Очередь в учебное заведение протянулась до ворот. Многие до сих пор жаждят встречи с активисткой. Одни хотят сделать заветное фото, другие — задать вопросы.

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