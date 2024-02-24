Тюменские студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине. Видео

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Девушка вспомнила, как когда-то губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Владимира Путина «человеком, который изменил всё», и спросила Мизулину, согласна ли та с этим утверждением. Общественница сообщила, что гордится своей страной и выразила благодарность главе государства. После чего ей и вручили свитшот.
В конце мероприятия активистка примерила вещь на себя и даже сделала в ней пару фото.
Напомним, что сегодня, 24 февраля состоялась встреча Екатерины Мизулиной с тюменскими школьниками и студентами в школе №95. Не всех обучающихся запустили внутрь. Очередь в учебное заведение протянулась до ворот. Многие до сих пор жаждят встречи с активисткой. Одни хотят сделать заветное фото, другие — задать вопросы.