Тюменские студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине. Видео

Девушка вспомнила, как когда-то губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Владимира Путина «человеком, который изменил всё», и спросила Мизулину, согласна ли та с этим утверждением. Общественница сообщила, что гордится своей страной и выразила благодарность главе государства. После чего ей и вручили свитшот.