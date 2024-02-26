Врач рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ.

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Самая распространенная проблема среди тюменцев — попытки сбить температуру, когда она едва достигла 37 °С. При таком показателе организм борется с заболеванием, но гипотермии не возникает, а потому такую температуру важно перетерпеть, это поможет быстрее выздороветь.
Но есть и обратная ошибка, зная о том, что при подъеме температуры организм борется с вирусом, некоторые намеренно начинают ее нагонять, пытаясь «пропотеть», что особенно опасно.
«Нельзя нагонять температуру, сидя в одеяле у обогревателя, когда на градуснике уже переваливает за 39°С. На 38,5 °С мы уже точно принимаем жаропонижающие препараты», — говорит врач.
Также многие выбирают лекарства подавляющие кашель при мокроте, что провоцирует ее скопление в легких и повышение риска возникновения осложнений. Перед тем, как выбрать препарат важно понять, какой у вас кашель и какое воздействие требуется для его устранения.
«Влажный кашель нельзя подавлять. А от сухого не помогут средства против мокроты. Если вы сомневаетесь в характере вашего кашля, то посоветуйтесь с фармацевтом», — советует врач.
Не стоит и злоупотреблять сосудосуживающими каплями при заложенности носа, это также чревато осложнениями и «зависимостью» от препарат ав будущем.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что рост ОРВИ в регионе обусловлен циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Так, за 7 неделю 2024 года на 9,7% выросла заболеваемость COVID-19.