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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Врач рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ.

Врач рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ

26 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Врач рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ.
Инфекционист Владимир Сорокин рассказал «Нашему городу», что подавляющее большинство тюменцев не умеют правильно реагировать на подъем температуры. Также горожане самостоятельно не всегда справляются с лечением насморка и кашля. Врач рассказал, как лечиться правильно и безопасно.

Самая распространенная проблема среди тюменцев — попытки сбить температуру, когда она едва достигла 37 °С. При таком показателе организм борется с заболеванием, но гипотермии не возникает, а потому такую температуру важно перетерпеть, это поможет быстрее выздороветь.

Но есть и обратная ошибка, зная о том, что при подъеме температуры организм борется с вирусом, некоторые намеренно начинают ее нагонять, пытаясь «пропотеть», что особенно опасно.

«Нельзя нагонять температуру, сидя в одеяле у обогревателя, когда на градуснике уже переваливает за 39°С. На 38,5 °С мы уже точно принимаем жаропонижающие препараты», — говорит врач.
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Также многие выбирают лекарства подавляющие кашель при мокроте, что провоцирует ее скопление в легких и повышение риска возникновения осложнений. Перед тем, как выбрать препарат важно понять, какой у вас кашель и какое воздействие требуется для его устранения.

«Влажный кашель нельзя подавлять. А от сухого не помогут средства против мокроты. Если вы сомневаетесь в характере вашего кашля, то посоветуйтесь с фармацевтом», — советует врач.

Не стоит и злоупотреблять сосудосуживающими каплями при заложенности носа, это также чревато осложнениями и «зависимостью» от препарат ав будущем.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что рост ОРВИ в регионе обусловлен циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Так, за 7 неделю 2024 года на 9,7% выросла заболеваемость COVID-19.

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