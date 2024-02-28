Каждому свое: купить готовый бизнес или начать собственное дело с нуля

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Купить работающую компанию кажется более заманчивым, чем запускать бизнес «с нуля»: новый владелец получает уже отлаженные процессы, сформированную команду и прогнозируемый доход. В то же время открытие собственного дела — это возможность самостоятельно построить компанию, найти своих поставщиков и лояльных клиентов. Вместе с экспертами мы разобрали, чем отличаются два подхода друг от друга и в чем их преимущества и недостатки.
По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Тюменской области вырос на 12%, подсчитали в Авито. Самыми популярными в регионе стали пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания, а также автосервисы и детейлинг-центры.
ТОП-3 самых востребованных категорий бизнеса по доле в структуре спроса в Тюмени и Тюменской области
|
Категория
|
Доля категории в общей структуре спроса на готовый бизнес,
2022
|
Доля категории в общей структуре спроса на готовый бизнес,
2023
|
Темпы роста спроса, 2023 к 2022
|
Магазины и пункты выдачи заказов
|
19,3%
|
23,8%
|
37,6%
|
Общественное питание
|
17,8%
|
20,8%
|
30,6%
|
Автобизнес
|
9,9%
|
10,3%
|
15,9%
«Двузначные темпы роста онлайн-торговли в последние годы сделали популярным сферы предпринимательской деятельности, связанные с продажами на маркетплейсах и созданием инфраструктуры для доставки интернет-заказов по всей стране», — говорит руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.
Казалось бы, достаточно ожидаемый перечень. По предварительным данным Росстата, рост промышленного производства в Тюменской области за 2023 год составил 9,3% по сравнению с 2022 годом. При этом развивается не только производственный сектор, но и сферы розничной торговли, общественного питания и услуг. Именно в этих отраслях сосредоточена большая часть представителей малого и среднего бизнеса.
По данным Авито, интерес к покупке готовых компаний в Тюменской области вырос с 66% в 2022 году до 82% по итогам прошлого года. Тем не менее для многих открытым остается вопрос: купить уже работающий бизнес и начать получать доход или решиться запустить собственный бизнес с «нуля». Мы узнали у экспертов, чем отличаются и чем преимущества каждого подхода.
Плюсы покупки готовой компании
В отличие от запуска собственного дела «с нуля» покупка уже работающей компании удобна тем, что сразу избавляет предпринимателя от множества организационных и административных вопросов, рассказывает руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский. В их числе он называет поиск и ремонт помещения под бизнес, получение необходимых разрешений и подбор команды.
«В большинстве случаев бывший собственник уже имеет готовое отремонтированное помещение с коммуникациями и необходимыми разрешениями для работы. Новый собственник покупает бизнес-модель и налаженные предыдущим владельцем процессы — это позволяет значительно сэкономить время и нервы. Кроме того, в процессе создания нового бизнеса может уйти много времени и усилий на поиск и найм сотрудников, а также формирование сплоченного коллектива. Покупая готовую компанию, вы получаете уже сформированную команду, включая управляющего», — добавляет эксперт.
Есть клиентская база и сложившаяся репутация. Эти довольно ценные нематериальные активы уже сформированы. Но эксперт подчеркивает: репутация может быть как положительной, так и отрицательной, поэтому перед покупкой необходимо провести анализ и оценить возможность исправления ситуации, если это необходимо.
Можно начать зарабатывать с первого месяца. Еще один положительный фактор — возможность зарабатывать практически со старта. Но, как предупреждает Илья Дудковский, действующий бизнес начнет приносить деньги с первого месяца, если он прошел проверку и подтвердил наличие положительного денежного потока на этапе аудита.
«Чтобы оценить, насколько бизнес стабилен и крепко стоит на ногах, попросите на этапе обсуждения условий сделки предоставить финансовые показатели как минимум за последние 1-2 года. Это поможет оценить как эффективность управления компанией, так и спрогнозировать будущие доходы», — добавляет эксперт.
Но, главное, как отмечает эксперт, покупка готового бизнеса поможет перешагнуть этап, связанный с проблемами роста компании. «Приобретение работающей компании — это возможность улучшить процессы, которые уже есть и работают», — говорит Дудковский.
Минусы покупки готовой компании
В то же время эксперт советует на забывать про потенциальные недостатки, связанные с выбором уже действующей компании. К ним он относит потенциальные сложности с проверкой финансового состояния.
«Для небольшого бизнеса базовым правилом будет проверка факта регистрации компании, ее реквизитов, состава учредителей и собственников и полномочий ее руководителя. Дополнительно стоит проверить компанию на наличие арбитражных дел, исковых заявлений или заявлений о банкротстве, эту информацию можно получить на сервисах проверки контрагентов», — разъясняет Илья Дудковский. Все это лишь базовая проверка надежности компании, и, если предмет интереса предпринимателя — более дорогой бизнес, эксперт обращает внимание на важность проведения Due Diligence — полного анализа компании финансовыми аналитиками, юристами и аудиторами. Такая проверка поможет снизить риски, заключает эксперт.
Текучка кадров. Даже если команда успешно работала при предыдущем владельце, нет гарантии, что она захочет оставаться с новым. Поэтому важно не вводить резкие изменения в условия работы, к которым сотрудники привыкли — это касается как графика работы, так и системы мотивации, советует эксперт.
«Первое время лучше ничего не менять, а присмотреться к коллективу. Оцените сильные и слабые стороны управляющего состава, если компания побольше, или линейных сотрудников, если бизнес небольшой и планируется управлять командой самостоятельно. Найдите общий язык и только после этого внедряйте изменения. Вопрос управления очень важный. Ведь без команды ничего масштабного сделать точно не получится», — говорит Дудковский.
Можно ошибиться со сферой. Если у вас нет опыта в предпринимательстве, то удержать высокого результата предыдущего собственника будет непросто. Учитывайте и тот факт, что бизнес может не оправдать ваших ожиданий, а клиенты и сотрудники станут источником раздражения. Если же вы горите купить бизнес, с которым ранее не имели дела, Илья Дудковский рекомендует посоветоваться с теми, кто такой бизнес ведет, или еще лучше — с теми, кто его покупал.
Бизнес с нуля — подводные камни
Каждый предприниматель мечтает о собственном бизнесе, который будет отвечать его принципам, желаниям и ценностям. Запуск своего дела дает такую возможность. Но и здесь есть свои недостатки.
«Создание собственного бизнеса позволит избежать риска наследования ошибок предыдущего владельца. Запустив бизнес с нуля, вы будете эффективнее управлять им в будущем, так как у вас уже накопится определенный опыт. Полученные в процессе построения бизнеса знания и умения останутся с вами», — считает Илья Дудковский.
К минусам эксперт относит практически непрогнозируемый бюджет на запуск, потраченное на привлечение инвестиций и налаживание бизнес-процессов время, ошибки в выборе локации, концепции и других деталях, которые могут увеличить сроки выхода на точку безубыточности или вовсе её не достигнуть. И конечно — трата денег: расходы у молодого бизнеса есть, а окупятся они далеко не сразу.
«Нужно быть готовым, что первое время вы не будете зарабатывать и продолжите вкладывать деньги. И сколько это время может продлиться, никто вам точно не скажет. Слишком большое количество факторов на это влияет. В том числе и по причине такой неопределенности в вопросах открытия собственного дела, сейчас все большую популярность набирает франчайзинговая модель», — поделился опытом Дудковский.