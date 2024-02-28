Каждому свое: купить готовый бизнес или начать собственное дело с нуля

Можно ошибиться со сферой. Если у вас нет опыта в предпринимательстве, то удержать высокого результата предыдущего собственника будет непросто. Учитывайте и тот факт, что бизнес может не оправдать ваших ожиданий, а клиенты и сотрудники станут источником раздражения. Если же вы горите купить бизнес, с которым ранее не имели дела, Илья Дудковский рекомендует посоветоваться с теми, кто такой бизнес ведет, или еще лучше — с теми, кто его покупал.