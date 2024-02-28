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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Эксперт прогнозирует обрушение цен на вторичное жилье

Ситуация неоднозначная: тюменцам пообещали обрушение цен на вторичку

28 февраля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Эксперт прогнозирует обрушение цен на вторичное жилье

Жилье на вторичном рынке может резко подешеветь на 15%. Однако с новостройками такое вряд ли произойдет.

Когда лучше покупать квартиру, к какой недвижимости стоит присмотреться и что будет с рынком жилья — рассказала newia.ru руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости «Коридоръ» Циала Биниашвили.

Что будет с ценами на жилье?

Эксперт уверена, что ситуация на рынке вторичного жилья, новостроек и ИЖС будет складываться по-разному, но единственное, что очевидно — цены на новостройки продолжат расти. Об этом аналитики рынка предупреждали еще в 2023 году.

На рост цен повлияли повышение ставки рефинансирования, неоднозначная ситуация с льготными программами и рост цен на стройматериалы. Если вспомнить о ценах на новостройки в 2023 году, то можно заметить, что за год квадратный метр подорожал на 15-20%.

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На рынке вторичного жилья ситуация будет складываться иначе. Эксперт считает, что вероятнее всего вторички подешевеют на 15%, а произойдет это из-за невозможности применения льготной ипотеки. На итоговую стоимость вторичного жилья также влияют состояние объекта, район и другие дополнительные факторы.

Цены на загородное жилье, уверена эксперт, продолжат расти. Спрос на дома остается высоким из-за действия ипотечных программ и возможного появления льготной ипотеки на ИЖС с господдержкой.

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Когда лучше купить квартиру?

Биниашвили считает, что лучшее время для покупки жилья — это когда человек трезво осознает свои финансовые возможности. Если возможности оценены и решение принято, то найдутся и варианты.

Хуже всего, уверена эксперт — это выжидать и упускать варианты, особенно когда есть возможность вложиться в новостройку по льготной ипотеке. Если говорить о выгоде, то лучше всего брать квартиру на этапе строительства. В будущем все вложения гарантированно окупятся.

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К какому жилью лучше присмотреться?

Если затрагивать тему новостроек, то лучше всего при выборе квартиры обращать внимание на район, где планируется активное развитие инфраструктуры, так как в будущем этот район может стать одним из самых востребованных. Главное — понимать, что квартиры в этом районе будут дорожать вместе с развитием территории.

Если есть желание приобрести вторичку, то при выборе нужно изучать историю квартиры, юридическую чистоту предыдущих сделок и состояние как самой квартиры, так и дома в целом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени взлетели цены на квартиры площадью до 25 квадратных метров. Их стоимость выросла на 12-24%.

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