Ситуация неоднозначная: тюменцам пообещали обрушение цен на вторичку

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Когда лучше покупать квартиру, к какой недвижимости стоит присмотреться и что будет с рынком жилья — рассказала newia.ru руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости «Коридоръ» Циала Биниашвили.
Эксперт уверена, что ситуация на рынке вторичного жилья, новостроек и ИЖС будет складываться по-разному, но единственное, что очевидно — цены на новостройки продолжат расти. Об этом аналитики рынка предупреждали еще в 2023 году.
На рост цен повлияли повышение ставки рефинансирования, неоднозначная ситуация с льготными программами и рост цен на стройматериалы. Если вспомнить о ценах на новостройки в 2023 году, то можно заметить, что за год квадратный метр подорожал на 15-20%.
На рынке вторичного жилья ситуация будет складываться иначе. Эксперт считает, что вероятнее всего вторички подешевеют на 15%, а произойдет это из-за невозможности применения льготной ипотеки. На итоговую стоимость вторичного жилья также влияют состояние объекта, район и другие дополнительные факторы.
Цены на загородное жилье, уверена эксперт, продолжат расти. Спрос на дома остается высоким из-за действия ипотечных программ и возможного появления льготной ипотеки на ИЖС с господдержкой.
Биниашвили считает, что лучшее время для покупки жилья — это когда человек трезво осознает свои финансовые возможности. Если возможности оценены и решение принято, то найдутся и варианты.
Хуже всего, уверена эксперт — это выжидать и упускать варианты, особенно когда есть возможность вложиться в новостройку по льготной ипотеке. Если говорить о выгоде, то лучше всего брать квартиру на этапе строительства. В будущем все вложения гарантированно окупятся.
Если затрагивать тему новостроек, то лучше всего при выборе квартиры обращать внимание на район, где планируется активное развитие инфраструктуры, так как в будущем этот район может стать одним из самых востребованных. Главное — понимать, что квартиры в этом районе будут дорожать вместе с развитием территории.
Если есть желание приобрести вторичку, то при выборе нужно изучать историю квартиры, юридическую чистоту предыдущих сделок и состояние как самой квартиры, так и дома в целом.
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