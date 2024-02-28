Ситуация неоднозначная: тюменцам пообещали обрушение цен на вторичку

Если затрагивать тему новостроек, то лучше всего при выборе квартиры обращать внимание на район, где планируется активное развитие инфраструктуры, так как в будущем этот район может стать одним из самых востребованных. Главное — понимать, что квартиры в этом районе будут дорожать вместе с развитием территории.