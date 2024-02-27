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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Тюменской области резко подорожали небольшие квартиры

В Тюменской области взлетели цены на микроквартиры

27 февраля 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Тюменской области резко подорожали небольшие квартиры

Некоторые квартиры площадью до 25 квадратных метров подорожали на 24%. По стоимости они сравнялись с «трешками», купленными несколько лет назад.

За 2023 год цены на микроквартиры выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного. При этом, объем предложения на первичном рынке увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость» Ura.ru.

Эксперты выяснили, что на данный момент средняя стоимость квартир площадью до 25 квадратных метров на первичном рынке составляет 3.6 миллиона рублей, на вторичном — 2.9 миллиона. За аналогичную стоимость в 2018 году можно было купить трехкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров в новостройке.

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Аналитики считают, что тюменцы стали чаще обращать внимание на небольшие квартиры, рассматривая их как для проживания, так и для сдачи в аренду. Это говорит о востребованности квартир подобного формата и влияет на цены.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам придется покупать участки с ветхими домами. Эксперты объяснили, что эта мера несет в себе ряд издержек.

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