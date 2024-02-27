В Тюменской области взлетели цены на микроквартиры

За 2023 год цены на микроквартиры выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного. При этом, объем предложения на первичном рынке увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость» Ura.ru.