В Тюменской области взлетели цены на микроквартиры

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
За 2023 год цены на микроквартиры выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного. При этом, объем предложения на первичном рынке увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость» Ura.ru.
Эксперты выяснили, что на данный момент средняя стоимость квартир площадью до 25 квадратных метров на первичном рынке составляет 3.6 миллиона рублей, на вторичном — 2.9 миллиона. За аналогичную стоимость в 2018 году можно было купить трехкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров в новостройке.
Аналитики считают, что тюменцы стали чаще обращать внимание на небольшие квартиры, рассматривая их как для проживания, так и для сдачи в аренду. Это говорит о востребованности квартир подобного формата и влияет на цены.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам придется покупать участки с ветхими домами. Эксперты объяснили, что эта мера несет в себе ряд издержек.