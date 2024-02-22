Эксперты объяснили, почему тюменцам придется покупать участки с ветхими домами

Из-за дефицита земель участки с ветхими постройками очень быстро растут в цене. Так, за последние два года они подорожали на 50%. При этом, считают эксперты, в 2024 году такие участки вряд ли подорожают более чем на 5%, так как земля уже значительно подорожала, а доходы граждан почти не поменялись.