Эксперты объяснили, почему тюменцам придется покупать участки с ветхими домами

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В этом году тюменцам, планирующим заняться строительством дома, придется переориентироваться на участки с ветхими постройками. Эксперты рассказали РБК Тюмень, какие есть риски при покупке таких участков и насколько выгодны такие сделки.
Эксперты заявили, что покупка участка с ветхим строением окупается спустя некоторое время за счет удорожания самого участка. Ветхая постройка удешевляет участок примерно на 8-20% в зависимости от его расположения.
В то же время есть и риски при покупке таких участков. В их числе реновации, изменения в развитии города и несоответствие размера участка с необходимыми границами. Кроме того, на оформление сноса нужно время, которое уйдет на согласование, отключение от коммуникаций, фиксацию сноса и снятие с кадастрового учета.
Перед сносом нужно убедиться, что нет ограничений на строительство и прописанных в доме людей. Чтобы подготовиться, нужно подробно изучить документы на участок и дом.
Из-за дефицита земель участки с ветхими постройками очень быстро растут в цене. Так, за последние два года они подорожали на 50%. При этом, считают эксперты, в 2024 году такие участки вряд ли подорожают более чем на 5%, так как земля уже значительно подорожала, а доходы граждан почти не поменялись.
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