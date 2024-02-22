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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Тюменцы будут вынуждены скупать участки с ветхими домами

Эксперты объяснили, почему тюменцам придется покупать участки с ветхими домами

22 февраля 2024, 04:14
Фото: 1MI

Тюменцы будут вынуждены скупать участки с ветхими домами

Участки с ветхими постройками дешевле свободных. Однако их покупка несет в себе ряд издержек.

В этом году тюменцам, планирующим заняться строительством дома, придется переориентироваться на участки с ветхими постройками. Эксперты рассказали РБК Тюмень, какие есть риски при покупке таких участков и насколько выгодны такие сделки.

Эксперты заявили, что покупка участка с ветхим строением окупается спустя некоторое время за счет удорожания самого участка. Ветхая постройка удешевляет участок примерно на 8-20% в зависимости от его расположения.

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В то же время есть и риски при покупке таких участков. В их числе реновации, изменения в развитии города и несоответствие размера участка с необходимыми границами. Кроме того, на оформление сноса нужно время, которое уйдет на согласование, отключение от коммуникаций, фиксацию сноса и снятие с кадастрового учета.

Перед сносом нужно убедиться, что нет ограничений на строительство и прописанных в доме людей. Чтобы подготовиться, нужно подробно изучить документы на участок и дом.

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Из-за дефицита земель участки с ветхими постройками очень быстро растут в цене. Так, за последние два года они подорожали на 50%. При этом, считают эксперты, в 2024 году такие участки вряд ли подорожают более чем на 5%, так как земля уже значительно подорожала, а доходы граждан почти не поменялись.

Ранее «Наш город» рассказал, с каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры-студии. За последний год средняя ставка аренды выросла на 12% и составила 19 тысяч рублей.

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