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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Стало известно, какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка.

«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?

27 февраля 2024, 08:16
Фото: 1MI
Стало известно, какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка.

Стало известно, какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка

Одна из главных задач государства — оказывать поддержку семьям в России, особенно тем, у которых есть дети. Каждый год список мер поддержки российских семей с детьми расширяется, и получить эти выплаты становится получить проще. На какую поддержку могут рассчитывать тюменцы?
Сюжет
Дети

Единовременная выплата при рождении ребенка

О размерах выплат, которые могут получить жители Тюмени рассказали эксперты Newia.ru. Так известно, что размер единовременного пособия, которое выплачивается при рождении ребенка индексируется каждый год. А потому с 1 февраля 2024 года после индексации на 7,5%, родители смогут получить повышенную выплату, которая составит 24 604,3 рубля.

При том эта сумма для всех родителей будет гарантированной, она не зависит от дохода семьи и трудовой занятости. Однако размер выплаты может быть повышен в случае, если семья проживает в регионе, где к зарплате начисляются районные коэффициенты, распространяющиеся в числе прочего и на эту выплату.

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Кто может получить единовременное пособие при рождении ребенка

На вышеуказанную выплату могут рассчитывать граждане России, а также дальнего и ближнего зарубежья, трудоустроенные в РФ. Среднемесячный доход семьи здесь не будет играть никакой роли, а получить пособие можно на каждого ребенка, рожденного в семье.

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Может ли получить выплату отец ребенка

Распространен миф, что эти средства полагаются только матери ребенка и отец получить их не может. Однако на деле пособие может быть выдано любому из родителей (но только одному). В случае, если мама и отец ребенка находятся в разводе, то средства полагаются родителю, с которым останется новорожденный.

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Какие документы потребуются для получения выплаты

Если родители малыша официально не трудоустроены, то им придется самостоятельно обратиться за оформлением выплаты. Для этого потребуются:

  • справка о рождении малыша;
  • выписка из трудовой книжки, военного билета либо иные сведения о последнем месте работы прохождения службы или учебы;
  • справка, сигнализирующая о том, что второй родитель пособие не получал,

При необходимости могут потребовать предоставить и другие документы.

Но трудоустроенным россиянам единовременная выплата назначается автоматически — на основании данных о регистрации рождения ребенка, которые поступают в Социальный фонд России (СФР) из ЗАГСов. Все остальные документы СФР сам получает в налоговой и иных госструктурах.

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Куда обращаться за пособием на ребенка

Работающим родителям, как уже было указано, никуда обращаться за выплатой не придется. Но, если подача документов необходима в случае, когда родители не имеют места работы, то обратиться нужно в территориальные отделения СФР.

Оформление пособия длится до десяти рабочих дней с момента поступления сведений о регистрации новорожденного или подачи заявления.

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Кому могут отказать в выплате

Отказ могут получить граждане зарубежных государств, даже, если они проживают на территории России и при этом не трудоустроены. Также отказано будет родителям, которые потеряли ребенка в процессе родов.

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