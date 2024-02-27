«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
О размерах выплат, которые могут получить жители Тюмени рассказали эксперты Newia.ru. Так известно, что размер единовременного пособия, которое выплачивается при рождении ребенка индексируется каждый год. А потому с 1 февраля 2024 года после индексации на 7,5%, родители смогут получить повышенную выплату, которая составит 24 604,3 рубля.
При том эта сумма для всех родителей будет гарантированной, она не зависит от дохода семьи и трудовой занятости. Однако размер выплаты может быть повышен в случае, если семья проживает в регионе, где к зарплате начисляются районные коэффициенты, распространяющиеся в числе прочего и на эту выплату.
На вышеуказанную выплату могут рассчитывать граждане России, а также дальнего и ближнего зарубежья, трудоустроенные в РФ. Среднемесячный доход семьи здесь не будет играть никакой роли, а получить пособие можно на каждого ребенка, рожденного в семье.
Распространен миф, что эти средства полагаются только матери ребенка и отец получить их не может. Однако на деле пособие может быть выдано любому из родителей (но только одному). В случае, если мама и отец ребенка находятся в разводе, то средства полагаются родителю, с которым останется новорожденный.
Если родители малыша официально не трудоустроены, то им придется самостоятельно обратиться за оформлением выплаты. Для этого потребуются:
При необходимости могут потребовать предоставить и другие документы.
Но трудоустроенным россиянам единовременная выплата назначается автоматически — на основании данных о регистрации рождения ребенка, которые поступают в Социальный фонд России (СФР) из ЗАГСов. Все остальные документы СФР сам получает в налоговой и иных госструктурах.
Работающим родителям, как уже было указано, никуда обращаться за выплатой не придется. Но, если подача документов необходима в случае, когда родители не имеют места работы, то обратиться нужно в территориальные отделения СФР.
Оформление пособия длится до десяти рабочих дней с момента поступления сведений о регистрации новорожденного или подачи заявления.
Отказ могут получить граждане зарубежных государств, даже, если они проживают на территории России и при этом не трудоустроены. Также отказано будет родителям, которые потеряли ребенка в процессе родов.