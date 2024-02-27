«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?

При том эта сумма для всех родителей будет гарантированной, она не зависит от дохода семьи и трудовой занятости. Однако размер выплаты может быть повышен в случае, если семья проживает в регионе, где к зарплате начисляются районные коэффициенты, распространяющиеся в числе прочего и на эту выплату.