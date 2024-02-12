Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году.

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Тюменской области с 1 января 2024 года вырос размер прожиточного минимума. Теперь его величина на душу населения составляет 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для детей — 14 989 рублей. Это напрямую влияет не только на размер некоторых выплат беременным и родителям, но и на возможность их получить. Например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается только семьям с доходом меньше прожиточного минимума на душу населения.
Низкий доход — не единственный критерий для назначения пособия. Учитывается также недвижимость и транспорт, которые находятся в собственности семьи. Например, две машины иметь нельзя, а квартиру и дачу — можно.
Если доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума для трудоспособного населения, положена выплата на детское молочное питание.
Также малообеспеченные родители в Тюменской области могут рассчитывать на другие меры поддержки:
С этого года вырос и федеральный материнский капитал: после индексации за первого ребенка будут выплачивать 630,4 тысячи рублей. Но в Тюменской области семьи с детьми могут также рассчитывать на региональный маткапитал. Его размер остался неизменным, и в 2024 году на первого ребенка он составляет 150 тысяч рублей. Эти меры поддержки полагаются всем независимо от дохода.
Федеральный маткапитал можно потратить на покупку или строительство жилья, в том числе в ипотеку, на образование детей, или, например, получать ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Они равны детскому прожиточному минимуму — 14 989 рублей. Оформить такую выплату можно, если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — 33 688 рублей.
Правительство Тюменской области компенсирует 20% родительской платы за детский сад для первого ребенка.
Материнский капитал на второго ребенка в 2024 году составляет 833 тысячи рублей. Однако если за первого ребенка деньги мама уже получила, то за второго из федерального бюджета ей полагается лишь 203 тысячи рублей.
Регионального материнского капитала, подобного тому, который выделяется после рождения первенца, на второго ребенка не предусмотрено.
Также на размер инфляции вырос остаток маткапитала. Например, если в 2024 году на сертификате осталось 100 тысяч рублей, то с 1 февраля 2024 года эта сумма увеличится на 7,4% — до 107,4 тысячи рублей. Индексация также не зависит от дохода семьи.
Условия распоряжения материнским капиталом и ежемесячных выплат из него аналогичны выплатам на первого ребенка.
Правительство Тюменской области компенсирует 50% родительской платы за детский сад за второго ребенка.
Маткапитал за третьего ребенка из федерального бюджета дадут при условии, что за первых двух мама его не получала. Размер сертификата — 833 тысячи рублей.
Многодетным тюменцам также полагаются 100 тысяч рублей регионального маткапитала. Деньги можно потратить на покупку, строительство, ремонт и газификацию жилья, лечение и образование ребенка либо каждый месяц получать выплату по 5000 рублей.
Кроме того, за тройню предусмотрена единовременная выплата на покупку жилья. Она рассчитывается исходя из состава семьи (по 18 кв. м на человека) и стоимости 1 кв. м жилья в том районе, где она живет.
Какие еще меры поддержки существуют для многодетных семей:
Многодетные семьи также могут претендовать на бесплатный земельный участок для строительства жилья или садоводства. Эту льготу можно заменить социальной выплатой, в 2023 году для семей с тремя детьми она составляла 401 260 рублей. За каждого последующего ребенка полагается доплата 80 252 рубля.
Также в Тюменской области подписано постановление о единовременном пособии в размере 50 тысяч рублей обладателям медали «Материнская слава» или «Отцовская доблесть» за воспитание не менее 5 детей.
Отметим, что за последние пять лет многодетных семей в регионе стало больше на 12,2%. Сейчас их почти 267 тысяч.