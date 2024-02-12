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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году.

Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году

12 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI
Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году.

Тюменские семьи в 2024 году могут получить повышенные выплаты

Планируя пополнение в семье, будущим родителям нужно оценить свои возможности, в том числе финансовые. Ребенок, бесспорно, удовольствие, но дорогое. Хорошо, что часть расходов готово взять на себя государство. «Наш город» рассказывает, на какие льготы, выплаты и пособия могут рассчитывать семьи.
Сюжет
Дети

Пособие по беременности и ежемесячные выплаты на ребенка

В Тюменской области с 1 января 2024 года вырос размер прожиточного минимума. Теперь его величина на душу населения составляет 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для детей — 14 989 рублей. Это напрямую влияет не только на размер некоторых выплат беременным и родителям, но и на возможность их получить. Например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается только семьям с доходом меньше прожиточного минимума на душу населения.

  • Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель — выплата в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году пособие составит 8 422 рубля, 12 633 рубля или 16 844 рубля соответственно;
  • Ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 17 лет — в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей. В 2024 году его размер составляет 7 494,50 рубля, 11 241,75 рубля и 14 989 рублей соответственно.
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Низкий доход — не единственный критерий для назначения пособия. Учитывается также недвижимость и транспорт, которые находятся в собственности семьи. Например, две машины иметь нельзя, а квартиру и дачу — можно.

Если доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума для трудоспособного населения, положена выплата на детское молочное питание.

  • 1048,72 рубля (1367,90 рубля в Уватском районе) на ребенка до года;
  • 524,37 рубля (683,96 рубля в Уватском районе) на ребенка в возрасте от одного года до двух лет.
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Также малообеспеченные родители в Тюменской области могут рассчитывать на другие меры поддержки:

  • государственная социальная помощь в виде социального пособия — 2000 рублей на ребенка до 18 лет раз в год;
  • государственная социальная помощь на основании социального контракта — по 16 844 рубля в течение шести месяцев семьям минимум с пятью детьми;
  • материальная помощь при ЧП и на первоочередные нужды — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей не чаще раза в два года;
  • материальная помощь на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет — 10 тысяч рублей;
  • частичная оплата питания школьников;
  • бесплатные путевки в детские лагеря.
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Выплаты на первого ребенка

Выплаты на первого ребенка для жителей Тюменской области.Выплаты на первого ребенка для жителей Тюменской области.
Выплаты на первого ребенка для жителей Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

С этого года вырос и федеральный материнский капитал: после индексации за первого ребенка будут выплачивать 630,4 тысячи рублей. Но в Тюменской области семьи с детьми могут также рассчитывать на региональный маткапитал. Его размер остался неизменным, и в 2024 году на первого ребенка он составляет 150 тысяч рублей. Эти меры поддержки полагаются всем независимо от дохода.

Федеральный маткапитал можно потратить на покупку или строительство жилья, в том числе в ипотеку, на образование детей, или, например, получать ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Они равны детскому прожиточному минимуму — 14 989 рублей. Оформить такую выплату можно, если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — 33 688 рублей.

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Выплаты на второго ребенка

Выплаты за второго ребенка в Тюменской области.Выплаты за второго ребенка в Тюменской области.
Выплаты за второго ребенка в Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Материнский капитал на второго ребенка в 2024 году составляет 833 тысячи рублей. Однако если за первого ребенка деньги мама уже получила, то за второго из федерального бюджета ей полагается лишь 203 тысячи рублей.

Регионального материнского капитала, подобного тому, который выделяется после рождения первенца, на второго ребенка не предусмотрено.

Также на размер инфляции вырос остаток маткапитала. Например, если в 2024 году на сертификате осталось 100 тысяч рублей, то с 1 февраля 2024 года эта сумма увеличится на 7,4% — до 107,4 тысячи рублей. Индексация также не зависит от дохода семьи.

Условия распоряжения материнским капиталом и ежемесячных выплат из него аналогичны выплатам на первого ребенка.

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Выплаты многодетным семьям

Выплаты семьям с тремя и более детьми в Тюменской области.Выплаты семьям с тремя и более детьми в Тюменской области.
Выплаты семьям с тремя и более детьми в Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Маткапитал за третьего ребенка из федерального бюджета дадут при условии, что за первых двух мама его не получала. Размер сертификата — 833 тысячи рублей.

Многодетным тюменцам также полагаются 100 тысяч рублей регионального маткапитала. Деньги можно потратить на покупку, строительство, ремонт и газификацию жилья, лечение и образование ребенка либо каждый месяц получать выплату по 5000 рублей.

Кроме того, за тройню предусмотрена единовременная выплата на покупку жилья. Она рассчитывается исходя из состава семьи (по 18 кв. м на человека) и стоимости 1 кв. м жилья в том районе, где она живет.

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Какие еще меры поддержки существуют для многодетных семей:

  • компенсация расходов на оплату услуги по обращению с ТКО для малоимущих — 100% за детей, 30% за родителей;
  • компенсация 30% расходов на оплату коммунальных услуг для малоимущих;
  • бесплатный проезд школьников в общественном транспорте;
  • бесплатные лекарства по рецептам врача для детей до трех лет (до шести лет для детей из многодетных семей);
  • компенсация 70% родительской платы за детский сад за третьего ребенка;
  • нулевой транспортный налог за один легковой автомобиль и автобус (если это единственный транспорт и он некоммерческий) с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт).

Многодетные семьи также могут претендовать на бесплатный земельный участок для строительства жилья или садоводства. Эту льготу можно заменить социальной выплатой, в 2023 году для семей с тремя детьми она составляла 401 260 рублей. За каждого последующего ребенка полагается доплата 80 252 рубля.

Также в Тюменской области подписано постановление о единовременном пособии в размере 50 тысяч рублей обладателям медали «Материнская слава» или «Отцовская доблесть» за воспитание не менее 5 детей.

Отметим, что за последние пять лет многодетных семей в регионе стало больше на 12,2%. Сейчас их почти 267 тысяч.

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