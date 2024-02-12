Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году.

В Тюменской области с 1 января 2024 года вырос размер прожиточного минимума. Теперь его величина на душу населения составляет 15 453 рубля, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для детей — 14 989 рублей. Это напрямую влияет не только на размер некоторых выплат беременным и родителям, но и на возможность их получить. Например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается только семьям с доходом меньше прожиточного минимума на душу населения.