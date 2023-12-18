Останутся при своих: как в Тюменской области поддерживают участников СВО

Самой щедрой оказалась Югра — те, кто из ХМАО отправляются на СВО, за год могут получить 1 миллион 745 тысяч рублей. Это 500 тысяч рублей от региона, дополнительная доплата 150 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за каждые два месяца службы и гарантированные федеральные 195 тысяч рублей. На втором месте — Томская область, на третьем — Челябинская.