Останутся при своих: как в Тюменской области поддерживают участников СВО

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:44
Одной из приоритетных задач федеральных и региональных властей стала поддержка участников специальной военной операции. В российских регионах предусмотрены единовременные выплаты, выплаты за ранения, пособия семьям погибших бойцов.
Согласно официальным данным и составленному рейтингу в рамках проекта «Останутся при своих», в России в 12 регионах общая сумма единовременных выплаты за первый год контракта составляет более 600 тысяч рублей. Это в основном «ресурсные» территории Поволжья и Сибири, а также Москва и Петербург вместе с окружающими областями.
Самой щедрой оказалась Югра — те, кто из ХМАО отправляются на СВО, за год могут получить 1 миллион 745 тысяч рублей. Это 500 тысяч рублей от региона, дополнительная доплата 150 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за каждые два месяца службы и гарантированные федеральные 195 тысяч рублей. На втором месте — Томская область, на третьем — Челябинская.
Что касается денежной компенсации за полученное ранение, то в двенадцати субъектах РФ региональная выплата, в зависимости от тяжести полученной травмы (легкая, средняя, тяжёлая), составляет от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом в Тюменской области и на Ямале сумма в 1 миллион рублей фиксированная и не зависит от степени ранения.
В 37 регионах власти готовы перечислить от 150 до 800 тысяч рублей. К примеру, Владимирская, Ростовская и Вологодская область помогут только получившим тяжёлое ранение — 750 тысяч, 600 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.
Также в Тюменской области и еще 10 субъектах России, ХМАО, ЯНАО, на Чукотке, в Москве и Московской области, Ставропольском крае, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской и Белгородской областях, установлена максимальная сумма выплаты членам семьи погибшего участника СВО — 3 миллиона рублей.
Наиболее распространенный размер выплаты для подобного случая — 1 миллион рублей — действует в 43 регионах РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала проведения специальной венной операции в Тюменскую область переехали порядка 2 тысяч 800 беженцев с Украины. 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья.