Режиссер из Тюмени снял выпуск для арабского сериала об агенте ЦРУ Эдварде Сноудене

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам Александра Честного, участие в съемках приняли политические деятели из разных стран, в том числе Дональд Трамп.
«Я снимал серию о России, на проекте работал как продюсер для этого выпуска», — рассказал РБК Тюмень Александр Честный.
Картина выйдет на арабском стриминговом сервисе Blinx, который базируется в Дубае. Русских субтитров или перевода на сайте сервиса не планируется.
Эдвард Сноуден — бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В 2013 году он обнародовал методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После этого Сноуден бежал в Китай, позже прибыл в России, где ему предоставили сначала временное убежище, а в 2022 году российское гражданство.
В США Сноудена в шпионаже и похищении государственной собственности.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский режиссер Дмитрий Колобов планирует представить свой фильм «Каравелла Крапивина» на международных фестивалях. В декабре картину покажут в Казани на фестивале «Крылатый барс». Фильм уже прошел в финал и претендует на победу в номинации «Документальное кино».