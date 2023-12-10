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Режиссер из Тюмени снял выпуск для арабского сериала об агенте ЦРУ Эдварде Сноудене

Режиссер из Тюмени снял выпуск для арабского сериала об агенте ЦРУ Эдварде Сноудене

10 декабря 2023, 10:41
Фото: 1MI
Продюсер и режиссер из Тюмени Александр Честный подготовил один из выпусков документального сериала об экс-сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене. Съемки прошли еще два года назад, однако на экраны фильм выйдет только в 2023 году.

По словам Александра Честного, участие в съемках приняли политические деятели из разных стран, в том числе Дональд Трамп.

«Я снимал серию о России, на проекте работал как продюсер для этого выпуска», — рассказал РБК Тюмень Александр Честный.

Картина выйдет на арабском стриминговом сервисе Blinx, который базируется в Дубае. Русских субтитров или перевода на сайте сервиса не планируется.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В 2013 году он обнародовал методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После этого Сноуден бежал в Китай, позже прибыл в России, где ему предоставили сначала временное убежище, а в 2022 году российское гражданство.

В США Сноудена в шпионаже и похищении государственной собственности.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский режиссер Дмитрий Колобов планирует представить свой фильм «Каравелла Крапивина» на международных фестивалях. В декабре картину покажут в Казани на фестивале «Крылатый барс». Фильм уже прошел в финал и претендует на победу в номинации «Документальное кино».

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