Режиссер из Тюмени снял выпуск для арабского сериала об агенте ЦРУ Эдварде Сноудене

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В 2013 году он обнародовал методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После этого Сноуден бежал в Китай, позже прибыл в России, где ему предоставили сначала временное убежище, а в 2022 году российское гражданство.