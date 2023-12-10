Итоги недели: последствия аномальных холодов, подорожание яиц и прямая линия Кухарука

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В пятницу вечером глава администрации Тюмени Руслан Кухарук провел прямой эфир, в ходе которого ответил на интересующие горожан вопросы. Всего поступило более тысячи обращений от тюменцев. Продолжительность прямой линии составила два часа.
В числе популярных тем стала нехватка общественного транспорта в областной столице. От горожан поступило предложение по развитию в городе трамвайной или троллейбусной сети. Однако глава Тюмени отметил, что это экономически очень затратно, поэтому город развивает автобусные маршруты. Уже в начале новой недели 34 новых автобуса выйдут на линии.
Также не стоит ждать тюменцам теплых остановок. Причина все та же — слишком дорого. По словам мэра, один такой павильон обойдется в 3-4 миллиона рублей. Он считает, что эти деньги лучше потрать на квартиру для льготников. Однако расходы по организации теплых остановок в городе могут взять предприниматели и застройщики.
Также глава Тюмени прокомментировал рост цен, в частности на куриные яйца. И отметил, что администрация города взяла вопрос со стоимостью яиц на мониторинг, однако принимать решение об ограничении цен ведомство не может, так как такие вопросы обсуждаются на федеральном уровне.
На этой неделе на юг Тюменской области обширный антициклон, пришедший со стороны Баренцева моря, принес аномальные холода. Столбики термометров в ночные часы опускались до -45. В школах были отменены занятия не только у младших, но и у старших классов.
Вследствие аномальных холодов в регионе были внесены корректировки в расписание общественного транспорта, в том числе междугороднего, аэропорта.
Не обошлось из без коммунальных аварий — в колледже искусств прорвало батарею, в квартирах тюменцев на окнах из-за нарушения технологий установки образовался лед, без тепла и электричества в 30-градусные морозы остались жители ряда СНТ, поселков Московский, Перевалово, Гусево, а также военного городка, расположенного в часе езды от Тюмени.
Областные власти сообщили, что причиной ЧП стала перегрузка электросети. В настоящее время основные поврежденные участки сети электроснабжения восстановлены. Специалистами электросетевых компаний проведены работы по увеличению мощности автоматических отключающих устройств и замене отдельных участков линий для повышения пропускной способности.
В СНТ «Русское поле» (Тюмень) из-за перегрузки сети не удается включить в работу одну трансформаторную подстанцию. Потребители запитаны от дизель-генераторов. В Тюменском муниципальном районе сохраняется напряженность с электроснабжением в населенных пунктах Московский, Перевалово и Гусево. Ситуацию контролирует штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора области Вячеслава Вахрина.
По прогнозам метеорологов, морозы в Тюменской области продержатся до 13 декабря — к середине недели потеплеет до -20…-25.
В Тюменской области стоимость куриных яиц побила очередной рекорд — цена десятка яиц категории С1 в некоторых магазинах достигла 146-153 рублей.
За такую цену десяток продают в Тобольске в «Пятерочке» в тюменской «Ленте». В среднем же цена за 10 штук составляет 109-140 рублей в зависимости от категории. Ячейка из 30 штук стоит от 299 до 315 рублей.
По данным Тюменьстата, средняя цена десятка яиц в целом по региону составляет 103 рубля 62 копейки. В Тюмени десяток продают, по информации ведомства, за 103 рубля 63 копейки, в Тобольске — за 101, 7 рублей, в Ишиме — за 104 рубля 98 копеек. Неделей ранее средняя цена десятка составляла около 97 рублей.
Эксперты называют причиной роста цен на куриные яйца ослабление курса рубля, спровоцировавшее увеличение стоимости цен на запчасти для импортного оборудования вакцины, корма, упаковку и т. д. Также одной из версий подорожания является дефицит данного продукта в связи с ростом спроса на него.
В настоящее время причины подорожания яиц в Тюменской области и по России в целом выясняет антимонопольная служба.
Кроме того, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила сразу нескольким ведомствам найти способ увеличить производство яиц и курицы — доложить о найденном уже 19 декабря. Россельхознадзор разрешил импорт яиц из Турции (с 17 предприятий). В следующем году будет разрешен также импорт и мяса птицы (160 тыс. тонн).
В Тюменской области неизвестные подожгли трансформаторную станцию Свердловской железной дороги, расположенную недалеко от Тюмени. Известно, что эти пути используются для транспортировки военных грузов.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас им занимаются правоохранительные органы. Если будет установлено, что злоумышленники действовали по указу ВСУ, то им грозит наказание по статье УК РФ «Госизмена», санкции которой предусматривают наказание в виде пожизненного срока лишения свободы.
В Тюмени на этой неделе заметили мужчину, прогуливающегося по улицам города с плакатом, осуждающим главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам очевидцев, неизвестный был замечен в центральной части Тюмени.
Пикетчика задержали в тот же день. По предварительным данным, мужчина был пьян. Все обстоятельства выясняются.
В Тюменской области назначен новый руководитель УМВД — полковник Александр Смирнов. Ранее он возглавлял УМВД по Чукотскому округу.
До перевода в Тюменскую область Смирнов успел поработать в пяти регионах. Свою карьеру он начал оперативником в Орле, а перед последним назначением возглавлял окружную полицию Чукотки. Также занимал на руководящие должности в Новгородской области, Республике Марий Эл и Чувашской Республике.
За годы работы Смирнова Чукотская полиция добилась 75% раскрываемости преступлений. По этому показателю регион занимает четвертое место в стране.
Учитывая солидное прошлое силовика, тюменские сотрудники УМВД готовятся к серьезным переменам и изменениям приоритетов — вместе со Смирновым в Тюменскую область прибудут еще несколько его коллег, которые также займут высокие должности в тюменской полиции.