Итоги недели: последствия аномальных холодов, подорожание яиц и прямая линия Кухарука

Также не стоит ждать тюменцам теплых остановок. Причина все та же — слишком дорого. По словам мэра, один такой павильон обойдется в 3-4 миллиона рублей. Он считает, что эти деньги лучше потрать на квартиру для льготников. Однако расходы по организации теплых остановок в городе могут взять предприниматели и застройщики.