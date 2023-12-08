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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что теплые остановки в городе ставить не будут

Слишком дорого. Теплых остановок в Тюмени не будет

8 декабря 2023, 14:06
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что теплые остановки в городе ставить не будут

Придется мерзнуть дальше. Теплые остановки за счет бюджета в Тюмени устанавливать не будут. Это слишком дорого, заявил в прямом эфире глава города Руслан Кухарук.
Сюжет
Бюджет

По расчетам специалистов, один такой павильон обойдется в 3-4 миллиона рублей, поделился расчетами мэр. Это огромная сумма для бюджета, на эти деньги можно купить квартиру для льготников, которые годами стоят в очереди на жильё, отметил Руслан Кухарук.

Поэтому, по мнению главы города, намного логичнее не делать теплые остановки, а работать над сокращением интервалов движения автобусов.

Тем не менее, если предприниматели или застройщики проявят инициативу — их никто останавливать не будет.

Так, в пример Руслан Кухарук привел новый микрорайон на Мысу. «Наш город» уже рассказывал, что там строительная компания решила соединить теплым переходом жилые дома и торговый центр. Вместе с тем, из перехода можно спуститься вниз и подождать в нём транспорт, не выходя на улицу. То есть в итоге получилась и теплая остановка.

Еще один вариант, отметил мэр, создавать теплые павильоны за счет инвесторов, а внутри них устанавливать небольшие торговые точки или вендинговые аппараты, которые позволят бизнесменам окупить вложения в социальную инфраструктуру.

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#Тюмень#Транспорт#Автобусы#Бюджет#Застройщики#Остановки#Предприниматели#Инвесторы#Автобусная остановка#Инна Доровская#Теплые остановки
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