Слишком дорого. Теплых остановок в Тюмени не будет

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По расчетам специалистов, один такой павильон обойдется в 3-4 миллиона рублей, поделился расчетами мэр. Это огромная сумма для бюджета, на эти деньги можно купить квартиру для льготников, которые годами стоят в очереди на жильё, отметил Руслан Кухарук.
Поэтому, по мнению главы города, намного логичнее не делать теплые остановки, а работать над сокращением интервалов движения автобусов.
Тем не менее, если предприниматели или застройщики проявят инициативу — их никто останавливать не будет.
Так, в пример Руслан Кухарук привел новый микрорайон на Мысу. «Наш город» уже рассказывал, что там строительная компания решила соединить теплым переходом жилые дома и торговый центр. Вместе с тем, из перехода можно спуститься вниз и подождать в нём транспорт, не выходя на улицу. То есть в итоге получилась и теплая остановка.
Еще один вариант, отметил мэр, создавать теплые павильоны за счет инвесторов, а внутри них устанавливать небольшие торговые точки или вендинговые аппараты, которые позволят бизнесменам окупить вложения в социальную инфраструктуру.