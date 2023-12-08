Слишком дорого. Теплых остановок в Тюмени не будет

Так, в пример Руслан Кухарук привел новый микрорайон на Мысу. «Наш город» уже рассказывал, что там строительная компания решила соединить теплым переходом жилые дома и торговый центр. Вместе с тем, из перехода можно спуститься вниз и подождать в нём транспорт, не выходя на улицу. То есть в итоге получилась и теплая остановка.