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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

В районе Тюмени подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы.

Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы

7 декабря 2023, 07:22
Фото: 1MI
В районе Тюмени подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы.
В распоряжении «Нашего города» появилась видеозапись, на которой изображено, как некто поджигает трансформаторную станцию Свердловской железной дороги недалеко от Тюмени. Известно, что эти пути используются для транспортировки военных грузов.

Видеозапись, на которой неизвестный орудует у трансформаторной будки недалеко от Тюмени, оказалась подлинной. В правоохранительных органах «Нашему городу» подтвердили факт совершения преступления, зафиксированного на записи.

«Да, это произошло на территории Тюменской области. Это трансформатор, повреждение которого, не несет в себе угрозы отключения электроэнергии», — коротко объяснил инсайдер редакции.
Неизвестный поджигает трансформаторную будку Свердловской железной дороги.

Отметим, если будет установлено, что злоумышленник действовал по указу ВСУ, то ему грозит статья за госизмену, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

«Работал на ВСУ»: тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец оказывал финансовую помощь ВСУ хза что теперь его будут судить по статье 275 УК РФ, ему также может грозить пожизненное лишение свободы.

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