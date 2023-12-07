Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Видеозапись, на которой неизвестный орудует у трансформаторной будки недалеко от Тюмени, оказалась подлинной. В правоохранительных органах «Нашему городу» подтвердили факт совершения преступления, зафиксированного на записи.
«Да, это произошло на территории Тюменской области. Это трансформатор, повреждение которого, не несет в себе угрозы отключения электроэнергии», — коротко объяснил инсайдер редакции.
Отметим, если будет установлено, что злоумышленник действовал по указу ВСУ, то ему грозит статья за госизмену, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец оказывал финансовую помощь ВСУ хза что теперь его будут судить по статье 275 УК РФ, ему также может грозить пожизненное лишение свободы.