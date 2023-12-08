nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Мэр Тюмени прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Мэр Тюмени прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах

8 декабря 2023, 15:19
Фото: 1MI
«Был приятно обрадован». Так глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал сегодняшнее решение Владимира Путина участвовать в следующих выборах президента. Мнение он высказал во время прямого эфира в соцсетях.

Глава города отметил, что все позитивные изменения в городе, регионе и стране, а также патриотический настрой и единение жителей происходят благодаря сильному лидеру.

— Главная сенсация сегодня уже произошла. Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он согласился с мнением, с обращением не только Героя России, но и миллионов людей в нашей стране о том, чтобы наш лидер, наш президент продолжил возглавлять нашу самую великую страну в мире, — поделился мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Выборы президента, напомним, состоятся в марте 2024 года. Избирком Тюменской области уже начал к ним подготовку. Руслан Кухарук также отметил, что муниципальные власти сделают всё возможное, чтобы выборы прошли в законной обстановке и каждый житель мог проголосовать.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Владимир Путин заявил о своем желании участвовать в выборах. Кроме того, согласно опросам, около 70 процентов россиян хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на новый срок.

Читайте также:
Выборы-2024: 70% россиян хотят, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срокТюменский избирком начал подготовку к выборам президентаПрямая линия: на что жалуются мэру Кухаруку тюменцы?
#Тюмень#Руслан Кухарук#Выборы#Патриотизм#Владимир Путин#Инна Доровская#Выборы президента
Подпишитесь
На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы
Сегодня, 07:35
«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
Сегодня, 06:57
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
Сегодня, 08:49
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
Сегодня, 07:39
Минус 40, кто больше? Тюменцы показали свои термометры
Сегодня, 05:04
В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области
Сегодня, 12:39