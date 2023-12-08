Мэр Тюмени прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Глава города отметил, что все позитивные изменения в городе, регионе и стране, а также патриотический настрой и единение жителей происходят благодаря сильному лидеру.
— Главная сенсация сегодня уже произошла. Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он согласился с мнением, с обращением не только Героя России, но и миллионов людей в нашей стране о том, чтобы наш лидер, наш президент продолжил возглавлять нашу самую великую страну в мире, — поделился мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Выборы президента, напомним, состоятся в марте 2024 года. Избирком Тюменской области уже начал к ним подготовку. Руслан Кухарук также отметил, что муниципальные власти сделают всё возможное, чтобы выборы прошли в законной обстановке и каждый житель мог проголосовать.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Владимир Путин заявил о своем желании участвовать в выборах. Кроме того, согласно опросам, около 70 процентов россиян хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на новый срок.