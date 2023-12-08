Мэр Тюмени прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента, напомним, состоятся в марте 2024 года. Избирком Тюменской области уже начал к ним подготовку. Руслан Кухарук также отметил, что муниципальные власти сделают всё возможное, чтобы выборы прошли в законной обстановке и каждый житель мог проголосовать.