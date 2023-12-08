До -40 градусов: тюменцы показали свои термометры

По прогнозам метеорологов, морозы в Тюмени продержатся до 13 декабря. В предстоящие выходные дни, в субботу, ожидается небольшое потепление — ночью температура воздуха будет опускаться до -33….-32, днем столбики термометров будут показывать -25….-27. При этом ощущаться будет как -31…-35 из-за ветра. В воскресенье вновь похолодает — днем термометры не поднимутся выше -29…-24, к вечеру и вовсе температура воздуха опустится до -36.