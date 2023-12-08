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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

тюменцы показали свои термометры утром 8 декабря

До -40 градусов: тюменцы показали свои термометры

8 декабря 2023, 05:04
Фото: Типичная Тюмень

тюменцы показали свои термометры утром 8 декабря

Жители Тюменской области делятся в социальных сетях фотографиями своих термометров с температурными рекордами декабря. В разных городах юга региона столбики термометров показывают от -35 до -40.
Сюжет
Мороз
Фото: Типичная Тюмень

Тюменцы, которые в настоящее время находятся на Севере, отмечают, что температура воздуха здесь и вовсе составляет ниже -47.

Фото: Типичная Тюмень

По прогнозам метеорологов, морозы в Тюмени продержатся до 13 декабря. В предстоящие выходные дни, в субботу, ожидается небольшое потепление — ночью температура воздуха будет опускаться до -33….-32, днем столбики термометров будут показывать -25….-27. При этом ощущаться будет как -31…-35 из-за ветра. В воскресенье вновь похолодает — днем термометры не поднимутся выше -29…-24, к вечеру и вовсе температура воздуха опустится до -36.

Фото: Типичная Тюмень

Начало новой рабочей недели также обещает быть морозным — утром в понедельник, 11 декабря, ожидается -34…-36, в течение дня до -32…-33. Аналогичная погода сохранится и во вторник. Правда, к ночи среды потеплеет до -26….-27.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за аномальных морозов в аэропорту Рощино задержаны вылеты трех авиарейсов — в Салехард, Уфу и Санкт-Петербург.

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