nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Жители тюменского ЖК замерзают в домах из-за покрытых льдом окон

Жители тюменского ЖК замерзают в домах из-за покрытых льдом окон

9 декабря 2023, 12:20
Фото: ЧС Тюмень
Жители ряда тюменских жилых комплексов жалуются в соцсетях на промерзающие из-за морозов окна. По словам горожан, из-за льда и снега на рамах в квартирах очень холодно.
Фото: ЧС Тюмень
«В ЖК „Ритмы“ в квартирах очень холодно — дети мерзнут. Управляющая компания игнорирует проблемы. Самое обидное, что тариф на отопление один из самых высоких по городу — в ноябре за двухкомнатную квартиру платили по 8 тысяч рублей», — негодуют тюменцы.

Об аналогичных проблемах сообщают жители многоэтажных домов в Ново-Патрушево, микрорайоне Правобережный, ЖК «Андерсен Парк» и т. д. Тюменцы отмечают, что проблемы с промерзанием пластиковых окон преимущественно в новостройках.

«Скорее всего, была грубо нарушена технология установки окон. Надо обращать к застройщику», — отмечают горожане.

Отметим, морозы в Тюмени продлятся до 13 декабря. В воскресенье в течение дня в областной столице температура воздуха составит -28…-32, к вечеру похолодает до -35…-36.

Читайте также:
«Обещали -35, но почему-то жарко»: в Тюмень приехал известный стилист Влад ЛисовецСеть АЗС «Новый поток» выкупили в Тюмени москвичиТепло дадут вечером: тюменские СНТ почти на сутки остались без отопления и света
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы
Вчера, 07:35
«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
Вчера, 06:57
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
Вчера, 08:49
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
Вчера, 07:39
Минус 40, кто больше? Тюменцы показали свои термометры
Вчера, 05:04
В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области
Вчера, 12:39