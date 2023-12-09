Жители тюменского ЖК замерзают в домах из-за покрытых льдом окон

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«В ЖК „Ритмы“ в квартирах очень холодно — дети мерзнут. Управляющая компания игнорирует проблемы. Самое обидное, что тариф на отопление один из самых высоких по городу — в ноябре за двухкомнатную квартиру платили по 8 тысяч рублей», — негодуют тюменцы.
Об аналогичных проблемах сообщают жители многоэтажных домов в Ново-Патрушево, микрорайоне Правобережный, ЖК «Андерсен Парк» и т. д. Тюменцы отмечают, что проблемы с промерзанием пластиковых окон преимущественно в новостройках.
«Скорее всего, была грубо нарушена технология установки окон. Надо обращать к застройщику», — отмечают горожане.
Отметим, морозы в Тюмени продлятся до 13 декабря. В воскресенье в течение дня в областной столице температура воздуха составит -28…-32, к вечеру похолодает до -35…-36.