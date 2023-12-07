Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени

По словам главного научного сотрудника Росгидромета Романа Вильфанда, несмотря на то, что 2023 год в целом в России является одним из теплых за всю историю наблюдений, на этой недели на большую часть страны пришли экстремальные холода — в ближайшие дни, с 7 по 12 декабря, средние температуры в ближайшие дни будут на 8-10 градусов ниже климатических норм.