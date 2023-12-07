Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени

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По словам главного научного сотрудника Росгидромета Романа Вильфанда, несмотря на то, что 2023 год в целом в России является одним из теплых за всю историю наблюдений, на этой недели на большую часть страны пришли экстремальные холода — в ближайшие дни, с 7 по 12 декабря, средние температуры в ближайшие дни будут на 8-10 градусов ниже климатических норм.
«Большая часть России посинела от холода», — пошутил руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, имея в виду понижение температур в стране.
На Урале, в частности, столбики термометров в течение этой недели опустятся до критических цифр — ожидаются 44-градусные морозы. В Тюменской области в ближайшие три ночи температура воздуха составит -40…-42, в дневные часы -28….-38.
Что касается новогодней ночи, то она ожидается снежной. До Нового года сильного потепления, которое вызовет таяние снега, не будет, мокрого снега — тоже, поэтому скрип пушистого снега под ногами будет сопровождать праздник. В Тюменской области температура воздуха составит 31 декабря составит -10….-14.
Говоря о прогнозе на зиму в целом, Роман Вильфанд отметил, что ее отличительной особенностью станет неоднородность: морозы будут чередоваться с оттепелями. В отдельные температурные скачки составят 10 градусов, пишут «Новые известия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня в связи с морозами отменены занятия у учащихся 1-9 классов, в том числе у второй смены. В школу пошли только старшеклассники. На данный момент в областной столице термометры показывают -32 (по ощущениям -40). К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до -35…-38.