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Главный синоптик России рассказал, когда в Тюмень вернется тепло

Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени

7 декабря 2023, 09:00
Фото: 1MI

Главный синоптик России рассказал, когда в Тюмень вернется тепло

Синоптики Росгидрометцендра рассказали о том, какая погода ждет в ближайшие дни жителей Тюменской области, как долго продлятся аномальные морозы и какие еще погодные сюрпризы ждут тюменцев в декабре.

По словам главного научного сотрудника Росгидромета Романа Вильфанда, несмотря на то, что 2023 год в целом в России является одним из теплых за всю историю наблюдений, на этой недели на большую часть страны пришли экстремальные холода — в ближайшие дни, с 7 по 12 декабря, средние температуры в ближайшие дни будут на 8-10 градусов ниже климатических норм.

«Большая часть России посинела от холода», — пошутил руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, имея в виду понижение температур в стране.

На Урале, в частности, столбики термометров в течение этой недели опустятся до критических цифр — ожидаются 44-градусные морозы. В Тюменской области в ближайшие три ночи температура воздуха составит -40…-42, в дневные часы -28….-38.

Что касается новогодней ночи, то она ожидается снежной. До Нового года сильного потепления, которое вызовет таяние снега, не будет, мокрого снега — тоже, поэтому скрип пушистого снега под ногами будет сопровождать праздник. В Тюменской области температура воздуха составит 31 декабря составит -10….-14.

Говоря о прогнозе на зиму в целом, Роман Вильфанд отметил, что ее отличительной особенностью станет неоднородность: морозы будут чередоваться с оттепелями. В отдельные температурные скачки составят 10 градусов, пишут «Новые известия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня в связи с морозами отменены занятия у учащихся 1-9 классов, в том числе у второй смены. В школу пошли только старшеклассники. На данный момент в областной столице термометры показывают -32 (по ощущениям -40). К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до -35…-38.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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