Сеть АЗС «Новый поток» выкупили в Тюмени москвичи

Ранее «Наш Город» писал, что «Нью Петрол Тюмень» была признана банкротом в в конце 2020 года. Компания задолжала «Московскому кредитному банку» порядка 2,5 миллиардов рублей. «Нью Петрол Тюмень» входила в состав ГК «Новый поток». ГК также принадлежал и обанкротившийся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имущество которого было продано в 2021 году на торгах за 110 миллиардов рублей.