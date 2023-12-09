Сеть АЗС «Новый поток» выкупили в Тюмени москвичи

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Наиболее высокую цену в размере 714 миллионов рублей за имущество предложил участник Общество с ограниченной ответственностью „ТрейдПроект“, который признается победителем торгов по лоту», — указано в документах по результатам торгов.
Напомним, сеть АЗС и имущество, принадлежащее компании-банкроту «Нью Петрол Тюмень», выставили на продажу в октябре этого года. Начальная цена лота составляла 1 миллиард 784 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок, стоимость была снижена. На конец ноября она составляла 713 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что «Нью Петрол Тюмень» была признана банкротом в в конце 2020 года. Компания задолжала «Московскому кредитному банку» порядка 2,5 миллиардов рублей. «Нью Петрол Тюмень» входила в состав ГК «Новый поток». ГК также принадлежал и обанкротившийся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имущество которого было продано в 2021 году на торгах за 110 миллиардов рублей.