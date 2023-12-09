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Тюменцы остались без тепла в 30-градусный мороз

Тепло дадут вечером: тюменские СНТ почти на сутки остались без отопления и света

9 декабря 2023, 10:42
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Тюменцы остались без тепла в 30-градусный мороз

Жители ряда тюменских садовых обществ из-за коммунальных аварий на электросетях остались без тепла в морозы. С вечера пятницы отсутствует электричество в СНТ «Березняки». Также проблемы с электроснабжением имеются в СНТ «Русское поле».

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, аварийно-восстановительные работы ведутся с вечера пятницы. На данный момент потребители в распределительной сети Тюменских электрических сетей запитаны по временной схеме от подстанции 110 кВ «Тарманы» по кабельно-воздушной линии 10 кВ «Новотарманский».

К вечеру тюменцам обещают восстановить тепло. На период устранения повреждения в сотрудниками организации «Дорстрой» в СНТ запущены в работу дизель-генераторы, задача которых поддерживать напряжение в сетях и распределять нагрузку в СНТ, то есть подавать электроэнергию по участкам (веерно).

Жители дачного поселка под Тюменью остались без тепла в 30-градусный мороз
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Бригады стараются устранить последствия аварий в тюменских СНТ как можно быстрее. Также специалисты оказывают помощь местным жителям, в том числе проводят работы по замене автомата, в случае возникновения ошибки при подключения генератора.

«Жители, которым необходима солярка для заправки собственных генераторов, могут обращаться к нашим сотрудникам — им окажут содействие», — отметил главный инженер «Дорстроя» Наиль Павлов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем в колледже искусств лопнула батарея. К счастью, в результате ЧП никто из преподавателей и студентов не пострадал. Однако учащимся и педагогам пришлось оперативно собирать горячую воду, чтобы не допустить затопления нижних этажей.

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