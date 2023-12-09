Тепло дадут вечером: тюменские СНТ почти на сутки остались без отопления и света

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, аварийно-восстановительные работы ведутся с вечера пятницы. На данный момент потребители в распределительной сети Тюменских электрических сетей запитаны по временной схеме от подстанции 110 кВ «Тарманы» по кабельно-воздушной линии 10 кВ «Новотарманский».
К вечеру тюменцам обещают восстановить тепло. На период устранения повреждения в сотрудниками организации «Дорстрой» в СНТ запущены в работу дизель-генераторы, задача которых поддерживать напряжение в сетях и распределять нагрузку в СНТ, то есть подавать электроэнергию по участкам (веерно).
Бригады стараются устранить последствия аварий в тюменских СНТ как можно быстрее. Также специалисты оказывают помощь местным жителям, в том числе проводят работы по замене автомата, в случае возникновения ошибки при подключения генератора.
«Жители, которым необходима солярка для заправки собственных генераторов, могут обращаться к нашим сотрудникам — им окажут содействие», — отметил главный инженер «Дорстроя» Наиль Павлов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем в колледже искусств лопнула батарея. К счастью, в результате ЧП никто из преподавателей и студентов не пострадал. Однако учащимся и педагогам пришлось оперативно собирать горячую воду, чтобы не допустить затопления нижних этажей.