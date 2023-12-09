Тепло дадут вечером: тюменские СНТ почти на сутки остались без отопления и света

К вечеру тюменцам обещают восстановить тепло. На период устранения повреждения в сотрудниками организации «Дорстрой» в СНТ запущены в работу дизель-генераторы, задача которых поддерживать напряжение в сетях и распределять нагрузку в СНТ, то есть подавать электроэнергию по участкам (веерно).