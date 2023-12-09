«Обещали -35, но почему-то жарко»: в Тюмень приехал известный стилист Влад Лисовец

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
«Погода шикарная, тепло. Сейчас -26, обещали -35, но почему-то жарко. Мой любимый город Тюмень — здесь всегда красиво, чисто, вкусно», — сообщил звездный стилист по прилете в областную столицу.
По его словам, в течение дня он проведет ряд мастер-классов, а вечером, в 20:00, в ДК «Нефтяник» состоится AFTER PARTY — яркая и масштабная вечеринка, на которой соберутся самые стильные люди города. Гостей ждет игра на виниле от стилиста, атмосфера шика и блеска, а также фуршет.
Ранее «Наш Город» писал, что Владислав Лисовец в этом году уже посещал Тюмень — в конце апреля. Тогда областную столицу именитый стилист назвал городом, в котором приятно жить.