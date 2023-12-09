«Обещали -35, но почему-то жарко»: в Тюмень приехал известный стилист Влад Лисовец

По его словам, в течение дня он проведет ряд мастер-классов, а вечером, в 20:00, в ДК «Нефтяник» состоится AFTER PARTY — яркая и масштабная вечеринка, на которой соберутся самые стильные люди города. Гостей ждет игра на виниле от стилиста, атмосфера шика и блеска, а также фуршет.