В тюменских школах второй день подряд отменяют занятия из-за морозов

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
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Updated Сегодня, 02:11
Морозы не собираются отступать. Поэтому, в школах Тюмени уже второй день отменяются занятия.
«Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для 1–11 классов в очном режиме отменяются», — сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.
Будут ли сегодня занятия у учеников второй смены — станет известно позже.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возможны перебои в работе общественного транспорта из-за морозов и пробок. Об этом предупреждает администрация города.