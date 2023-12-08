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В школах Тюмени снова отменили уроки из-за морозов

В тюменских школах второй день подряд отменяют занятия из-за морозов

8 декабря 2023, 02:09
Фото: 1MI

В школах Тюмени снова отменили уроки из-за морозов

В школах Тюмени отменили занятия у учеников с 1 по 11 классы первой смены. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Морозы не собираются отступать. Поэтому, в школах Тюмени уже второй день отменяются занятия.

«Сегодня, 8 декабря, из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для 1–11 классов в очном режиме отменяются», — сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

Будут ли сегодня занятия у учеников второй смены — станет известно позже.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возможны перебои в работе общественного транспорта из-за морозов и пробок. Об этом предупреждает администрация города.

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