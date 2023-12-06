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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Биатлонные гонки в Тюмени прошли несмотря на морозы

Биатлон есть: спринтерские гонки в Тюмени стартовали несмотря на мороз

6 декабря 2023, 07:31
Фото: 1MI

Биатлонные гонки в Тюмени прошли несмотря на морозы

Холод не помешал спортсменам пробежать пять кругов по полтора километра. Они вышли на старт несмотря на отмену соревнований.
Сюжет
Биатлон

Из-за морозов спринтерские гонки в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону переносились с 9 на 6 декабря. Сегодня утром стало известно, что их отменили в принципе.

Но, как выяснилось, спортсменов отмена не остановила и они вышли на старт в рамках контрольной тренировки.

«Биатлонные гонки в Тюмени были отменены из-за мороза, но девчонки из группы Шашилова вместе с Бажиным и Томшиным вышли на контрольный старт. Прямо по ходу гонки формат преобразовался в Кубок Матч ТВ», — сообщили в Телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи».
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Первой в масс-старте финишировала омская спортсменка Анастасия Шевченко, серебро завоевала Тамара Дербушева, представлявшая Свердловскую область, а почетную бронзу забрала Ирина Казакевич из Новосибирской области.

Ранее об отмене гонок спортсменам сообщил Дмитрий Губерниев. Комментатор показал, как они отреагировали на эту новость.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Соревнования#Биатлон#Любовь Селезнева
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