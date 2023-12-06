Биатлон есть: спринтерские гонки в Тюмени стартовали несмотря на мороз

Биатлонные гонки в Тюмени были отменены из-за мороза, но девчонки из группы Шашилова вместе с Бажиным и Томшиным вышли на контрольный старт.

Прямо по ходу гонки формат преобразовался в Кубок Матч ТВ», — сообщили в Телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи».