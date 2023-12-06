Биатлон есть: спринтерские гонки в Тюмени стартовали несмотря на мороз

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Из-за морозов спринтерские гонки в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону переносились с 9 на 6 декабря. Сегодня утром стало известно, что их отменили в принципе.
Но, как выяснилось, спортсменов отмена не остановила и они вышли на старт в рамках контрольной тренировки.
«Биатлонные гонки в Тюмени были отменены из-за мороза, но девчонки из группы Шашилова вместе с Бажиным и Томшиным вышли на контрольный старт. Прямо по ходу гонки формат преобразовался в Кубок Матч ТВ», — сообщили в Телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи».
Первой в масс-старте финишировала омская спортсменка Анастасия Шевченко, серебро завоевала Тамара Дербушева, представлявшая Свердловскую область, а почетную бронзу забрала Ирина Казакевич из Новосибирской области.
Ранее об отмене гонок спортсменам сообщил Дмитрий Губерниев. Комментатор показал, как они отреагировали на эту новость.