Мэрия Тюмени: возможны сбои в графиках движения автобусов из-за морозов и пробок

Аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Чиновники уверяют, перевозчики принимают все необходимые меры, чтобы транспорт выходил на маршруты вовремя. Но своевременное прибытие автобусов и маршруток на остановки зависит еще и от других факторов.