nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Тюмени возможны сбои в расписании автобусов из-за морозов и 10-бальных пробок

Мэрия Тюмени: возможны сбои в графиках движения автобусов из-за морозов и пробок

7 декабря 2023, 13:06
Фото: Midjourney

В Тюмени возможны сбои в расписании автобусов из-за морозов и 10-бальных пробок

В Тюмени из-за экстремально холодной погоды и пробок на дорогах возможны отклонения в графиках движения общественного транспорта. Об этом, сегодня, 7 декабря, предупредили в администрации города.

Аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Чиновники уверяют, перевозчики принимают все необходимые меры, чтобы транспорт выходил на маршруты вовремя. Но своевременное прибытие автобусов и маршруток на остановки зависит еще и от других факторов.

«Дополнительную сложность в работе общественного транспорта вызывают ежедневные пробки до 10 баллов. В связи с этим графики движения автобусов могут отклоняться по не зависящим от водителей причинам», — сказано в объявлении.

Жителям города рекомендуют пользоваться приложением «Тюменский транспорт», в котором можно посмотреть в онлайн-режиме, где в настоящий момент находится нужный автобус или маршрутка.

Напомним, несколько дней подряд тюменские школьники жаловались в Лигу Безопасного Интернета на то, что им в морозы не отменяют занятия в школах. Несколько таких сообщений опубликовала Екатерина Мизулина.

«Нас никто не слышит»: тюменцы вынуждены два километра идти к остановке по морозу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени со 2 декабря изменится маршрут автобуса №21. СХЕМАВ Тюмени из-за морозов отменяются занятия в школахНекоторые тюменские школьники не пойдут на занятия из-за морозов
#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени#Расписание#Морозы
Подпишитесь
«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика
Сегодня, 11:28
«Виноваты мужчины со стажем»: почему в Тюменской области чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 10:45
В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание
Сегодня, 08:28
Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
Сегодня, 06:25
Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени
Сегодня, 09:00
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Сегодня, 07:22