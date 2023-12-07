Мэрия Тюмени: возможны сбои в графиках движения автобусов из-за морозов и пробок

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Чиновники уверяют, перевозчики принимают все необходимые меры, чтобы транспорт выходил на маршруты вовремя. Но своевременное прибытие автобусов и маршруток на остановки зависит еще и от других факторов.
«Дополнительную сложность в работе общественного транспорта вызывают ежедневные пробки до 10 баллов. В связи с этим графики движения автобусов могут отклоняться по не зависящим от водителей причинам», — сказано в объявлении.
Жителям города рекомендуют пользоваться приложением «Тюменский транспорт», в котором можно посмотреть в онлайн-режиме, где в настоящий момент находится нужный автобус или маршрутка.
Напомним, несколько дней подряд тюменские школьники жаловались в Лигу Безопасного Интернета на то, что им в морозы не отменяют занятия в школах. Несколько таких сообщений опубликовала Екатерина Мизулина.