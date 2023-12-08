На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Морозную погоду в Тюменскую область 6 декабря принес обширный антициклон, пришедший со стороны Баренцева моря. Причем, экстремальные холода пришли не только в тюменский регион, но и на большую часть страны.
Сегодня ночью под Тюменью, в районе поселка Богандинский, столбики термометров показывали -45.
По прогнозам синоптиков, аномально низкая температура воздуха продержится на юге Тюменской области до 13 декабря. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -33…-41, дневная температура воздуха составит в эти дни -30….-34, за исключением субботы — в этот день метеорологи обещают кратковременное потепление до -25…-27.
К началу третьей декады декабря в Тюмень вернется тепло — среднесуточная температура воздуха составит -6…-12.
Из-за аномально-низких температур из Тюмени отменены десятки междугородных автобусных маршрутов. Как рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе тюменского автовокзала, внутри области перевозки по междугородним маршрутам ведутся без существенных изменений.
Коррективы внесены в расписание маршрутов на дальние расстояния — отменены рейсы в Шадринск (Курганская область), Екатеринбург, Верхнетуринск (Свердловская область), Лисаковск и Астану (Казахтан), Ханты-Мансийск, Упорово. На 9 декабря известно об отмене четырех автобусных маршрутов Тюмень — Тобольск.
Также наблюдаются перебои в работе городского транспорта. Горожане сообщают, что автобусы курсируют с большим отставанием от графика. Кроме того, в некоторых не просто холодно, а даже идет снег.
«Сегодня ехала на 25-м гармошка. Села у ТЦ „Матрёшка“, бедный автобус еле ехал, он просто не справляется с такой погодой! Вот такие автобусы у нас ездят!», — сетуют тюменцы.
В тюменском аэропорту Рощино из-за морозов сегодня задержали от двух до шести часов вылеты трех рейсов — в Санкт-Петербург, Уфу и Салехард. Как сообщили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной изменения расписания стали аномальные морозы.
«Вылеты задержаны из-за сильных морозов. В настоящее время отогревают самолёты, готовят к отправке», — отметили в справочной службе.
Кроме того, из-за сложных метеоусловий с опозданием в Рощино прибудут рейсы из Сургута, Уфы и Красноярска. Время задержки от трех до семи часов.
Шесть раз за последние морозные сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь замерзшим автомобилистам на трассах региона. Вызовы поступали из Омутинского, Упоровского, Ярковского, Голышмановского районов.
На данный момент в регионе для оказания помощи участникам дорожного движения работают девять подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и в случае необходимости смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по единому телефону 112.
За период с 4 по 6 декабря в Тюмени от обморожения и переохлаждения уже пострадали несколько человек, в числе которых оказалась 16-летняя девочка. Юная тюменка шла по улице без варежек и разговаривала по телефону. В какой-то момент рука у нее настолько замерзла, что девушка почувствовала боль и онемение.
Скорую помощь ей вызвали из магазина, куда она зашла погреться. С отморожением I–II степени пальцев левой кисти девушку госпитализировали.
Медики отмечают, что для того, чтобы предотвратить обморожение следует одевать тёплую и защищающую от холода одежду, включая шапку, шарф, перчатки и теплые носки. Врачи рекомендуют избегать длительного нахождения на холоде, особенно при низких температурах и сильном ветре и не пытаться согреться на улице с помощью алкогольных напитков, так как они могут снижать терморегуляцию организма.
При первых признаках обморожения следует немедленно обращаться в больницу. Телефоны 112 и 103.
В тюменских школах третий день подряд из-за морозов отменяют занятия в школах. И если накануне не учились только школьники первой и второй смен с 1 по 9 класс, то сегодня уроки отменены и для 10 и 11-х классов. Как для первой, так и второй смены.
«Из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в администрации города.
Кстати, на дистант из-за морозов отправили не только школьников, но и некоторых студентов — актированные дни введены для студентов медицинского университета, а также некоторых групп в Тюменском госуниверситете.
Накануне в 35-градусные морозы жители коттеджного поселка Васильково под Тюменью остались без света. Так как котлы в домах работают от электричества, то теперь они еще лишены тепла. Свет отключили в 11 часов дня, спустя четыре часа электричество дали, но позже произошло очередное отключение. В настоящее время у жителей поселка Васильково вновь нет электричества.
Также о коммунальных проблемах сообщают жители ряда СНТ. В одном из садоводческих обществ из-за проблем с газом отключились газовые котлы, в результате чего пропало отопление.
«У нас каждую зиму возникают такие проблемы. Газовая служба заявку принимает, но делать ничего не делают — вчера 9 часов мы ждали аварийную газовую службу. А у нас маленькие дети», — жалуются тюменцы.
Из-за морозов в Тюмени выходит из работы техника. В частности, перестал функционировать ряд уличных видеокамер. Теперь вместо картинки либо размытое изображение, либо информация об отсутствии сигнала.