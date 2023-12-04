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В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим главу Чечни Кадырова

В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова

4 декабря 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим главу Чечни Кадырова

В Тюмени заметили мужчину, прогуливающегося по улицам города с плакатом, осуждающим главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам очевидцев, неизвестный был замечен в центральной части Тюмени.
Фото: тг-канал Осторожно, новости
«Улица Орджоникидзе, переходил дорогу. Шел в сторону Центральной площади», — сообщили очевидцы тг-канала «Осторожно, новости»

По данным источника «Нашего Города», в настоящее время пикетчик уже задержан сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Официальные комментарии от УМВД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменского активиста Антона Коврика внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. Весной 2022 года по решению тюменского суда Антон получил штраф в размере 40 тысяч рублей за антивоенный пикет.

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