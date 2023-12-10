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Такая температура воздуха в квартире при двух включенных обогревателях

Сотни жителей забытого городка Минобороны под Тюменью остались без тепла в -30

10 декабря 2023, 08:18
Фото: Читатель «Нашего Города»
Такая температура воздуха в квартире при двух включенных обогревателях
Жители расформированного военного городка № 10 под Тюменью замерзают в своих домах из-за сломавшейся котельной — отопления в квартирах нет уже четвертые сутки, а попытки обогреть жилье с помощью обогревателей приводят к отключению электричества из-за перегрузок.
На окнах намерзает слой льдаНа окнах намерзает слой льда
На окнах намерзает слой льда
Фото: Читатель «Нашего Города»
«Квартиры остыли полностью — температура воздуха в них даже с двумя включенными обогревателями не повышается до +11. Дома холод невыносимый — все цветы замерзли, пластиковые окна льдом покрыты до середины. Горячей воды не было с весны этого года до осени — нам говорили, что ремонтируют котельную. Однако в первый же день зимы она сломалась», — рассказывает местная жительница Юлия.

Девушка отмечает, что неизвестно — кто отвечает за тепло, горячую воду и предоставление прочих коммунальных услуг.

«Ранее военная часть была на балансе Министерства обороны, но так как ее расформировали, то передают на баланс муниципального образования Богандинский. Правда, процесс затянулся. Поэтому сейчас никто ни за что отвечает — ни одна управляющая компания не хочет брать на себя бывший военный городок. За последний год мы не получили ни одной платежной квитанции за отопление и воду. Не представляем, какие нам потом выставят суммы А ведь здесь живут и пенсионеры. Как они будут оплачивать счета — неизвестно», — добавляет еще одна жительница расформированной военной части Яна.
Фото: Читатель «Нашего Города»

Тюменки отмечают, что большинству жителей военного городка уехать из ледяных квартир просто некуда. В связи с этим волонтеры организовали пункт временного размещения в местной школе — там можно хотя бы погреться (работают обогреватели), о том, чтобы приготовить еду или помыться речи даже не идет.

«Звонили в службу 112. Сказали, что вопрос решается. Извините, конечно, но не три же дня! На нас, жителей, просто наплевали. Ладно те, у кого родственники есть — они могут уехать. А пенсионеры? Есть те, кто из низ вообще ходить не может и те, у кого родственников нет рядом. Я, конечно, понимаю, полным ходом идет подготовка к Новому году и все такое. Но о людях никто не хочет думать. Тратят миллионы на украшение города. А на ремонт котельных и электроподстанций не надо тратить?» — сетует Яна.
Для обогрева квартиры приходится держать открытым включенный духовой шкафДля обогрева квартиры приходится держать открытым включенный духовой шкаф
Для обогрева квартиры приходится держать открытым включенный духовой шкаф
Фото: Читатель «Нашего Города»

Юлия добавляет, что проблемы в военном городке не только с отоплением и горячей водой — разбиты все дороги, отсутствует освещение, а из-за строительства федеральной трассы убрали остановки с дороги и теперь людям пожилого возраста и студентам приходится ходить пешком через лес.

Отметим, что военный городок № 10 был расформирован около трех лет назад. И за эти три года здесь все стремительно пришло в упадок. А ранее на территории городка работали магазины, школа, в том числе музыкальная, детский сад, клуб и т. д.

Аномальные морозы в Тюменской области отступят через три дня
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Сейчас здесь проживают сотни человек — часть из них переехали из расформированного военного городка № 12, часть жителей купила квартиры. Местные жители наедятся, что после того, как городок будет передан на баланс МО «Богандинский» все коммунальные проблемы, вопросы с отсутствием дорог и освящения будут решены.

Отметим, аномальные морозы на территории Тюменской области продержатся еще три дня. Потепление до -20…-25 синоптики обещают не ранее среды, 13 декабря. В ночь с 11 на 12 декабря ожидается 40-градусные морозы.

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