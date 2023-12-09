Жители дачного поселка под Тюменью остались без тепла в 30-градусный мороз

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:18
Все необходимые службы и специалисты были направлены на место для установления причин и проведения работ. Участок технологического нарушения найден. Для устранения последствий задействовано три бригады «Россети Тюмень» и «СУЭНКО», две единицы специальной техники.
Оперативными службами установлено несколько дизель-генераторов — для подачи тепла и электричества. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
По предварительным данным, ремонтные восстановительные работы займут приблизительно 10 часов. В настоящее время в домах местных жителей температура воздуха упала до нуля градусов.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Васильково в четверг вечером произошло отключение электроэнергии. В связи с чем перестали работать котлы и пропало отопление в домах.