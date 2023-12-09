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Жители дачного поселка под Тюменью остались без тепла в 30-градусный мороз

Жители дачного поселка под Тюменью остались без тепла в 30-градусный мороз

9 декабря 2023, 04:04
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Жители тюменского СНТ «Березняки» остались в морозы без электричества и тепла. Накануне в одиннадцатом часу вечера произошло аварийное отключение на кабельной линии 110 кВ «Березняки».
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Мороз

Все необходимые службы и специалисты были направлены на место для установления причин и проведения работ. Участок технологического нарушения найден. Для устранения последствий задействовано три бригады «Россети Тюмень» и «СУЭНКО», две единицы специальной техники.

Оперативными службами установлено несколько дизель-генераторов — для подачи тепла и электричества. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По предварительным данным, ремонтные восстановительные работы займут приблизительно 10 часов. В настоящее время в домах местных жителей температура воздуха упала до нуля градусов.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Васильково в четверг вечером произошло отключение электроэнергии. В связи с чем перестали работать котлы и пропало отопление в домах.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Отопление#Коммунальные аварии#Мороз
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