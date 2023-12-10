Аномальные морозы в Тюменской области отступят через три дня

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Сегодня в течение дня температура воздуха составит -27…-32, к вечеру похолодает до -34…-36. При этом ощущаться будет как -42 из-за северного ветра до 2,2 м/с.
В первый рабочий день новой недели утром столбики термометров покажут -32…-37, к ночи температура воздуха опустится до -35…-40, местами до -45. Ветер усилится до 3-8 м/с.
Во вторник, 12 декабря, днем синоптики обещают -28…-33, местами до -37.
Тюменцам настоятельно рекомендуют собираясь на улицу одеваться тепло, по погоде, не отпускать на прогулки одних маленьких детей и пожилых людей, при первых признаках обморожения и переохлаждения незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью ряд СНТ остался без тепла и электричества из-за коммунальных аварий. Порывы на сетях произошли в СНТ «Березняки» и «Русское поле».