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Аномальные морозы продержатся в Тюменской области еще три дня

Аномальные морозы в Тюменской области отступят через три дня

10 декабря 2023, 07:07
Фото: 1MI

Аномальные морозы продержатся в Тюменской области еще три дня

Морозы на территории Тюменской области продержатся еще три дня — потепление синоптики обещают в среду, 13 декабря. Днем в этот день температура воздуха поднимется до -20…-25.
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Мороз

Сегодня в течение дня температура воздуха составит -27…-32, к вечеру похолодает до -34…-36. При этом ощущаться будет как -42 из-за северного ветра до 2,2 м/с.

В первый рабочий день новой недели утром столбики термометров покажут -32…-37, к ночи температура воздуха опустится до -35…-40, местами до -45. Ветер усилится до 3-8 м/с.

Во вторник, 12 декабря, днем синоптики обещают -28…-33, местами до -37.

Тюменцам настоятельно рекомендуют собираясь на улицу одеваться тепло, по погоде, не отпускать на прогулки одних маленьких детей и пожилых людей, при первых признаках обморожения и переохлаждения незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью ряд СНТ остался без тепла и электричества из-за коммунальных аварий. Порывы на сетях произошли в СНТ «Березняки» и «Русское поле».

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