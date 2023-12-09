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В тюменском колледже во время занятий взорвалась батарея

«Кипяток хлынул на пол»: в тюменском колледже во время занятий взорвалась батарея

9 декабря 2023, 06:53
Фото: Читатель «Нашего Города»

В тюменском колледже во время занятий взорвалась батарея

Тюменский колледж искусств накануне днем затопило кипятком. В отделении народно-сценического танца во время занятий прорвало батарею, и на пол резко хлынул кипяток. Вследствие чего преподавателям и студентам пришлось в экстренном порядке в течение получаса собирать горячую воду с пола тряпками.
Видео: Читатель «Нашего Города»

По словам учащихся, руководство колледжа никакую помощь не оказало, просто пришло посмотреть — что происходит.

«На вопрос что делать преподавателям и детям, как всё быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили „Мы вызвали сантехника, он едет“», — сообщила «Нашему Города» студентка колледжа искусств.

Девушка отметила, что здание колледжа уже давно нуждается в ремонте — на стенах из-за сырости постоянно появляется плесень, в некоторых классах прогнил пол. Перед важным мероприятием плесень просто заклеивают, но это спасает ненадолго. Кроме того, замены требуют и станки — многие из них уже сломались.

Фото: Читатель «Нашего Города»
«Когда кто-нибудь будет за это отвечать и проверять все на соответствие безопасности?» — возмутилась девушка.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла. Накануне вечером произошло аварийное отключение. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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