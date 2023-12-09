«Кипяток хлынул на пол»: в тюменском колледже во время занятий взорвалась батарея

Девушка отметила, что здание колледжа уже давно нуждается в ремонте — на стенах из-за сырости постоянно появляется плесень, в некоторых классах прогнил пол. Перед важным мероприятием плесень просто заклеивают, но это спасает ненадолго. Кроме того, замены требуют и станки — многие из них уже сломались.