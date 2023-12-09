«Кипяток хлынул на пол»: в тюменском колледже во время занятий взорвалась батарея

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По словам учащихся, руководство колледжа никакую помощь не оказало, просто пришло посмотреть — что происходит.
«На вопрос что делать преподавателям и детям, как всё быстрее остановить, чтобы батарея окончательно не взорвалась и не выбило окно от перепада температур, нам ответили „Мы вызвали сантехника, он едет“», — сообщила «Нашему Города» студентка колледжа искусств.
Девушка отметила, что здание колледжа уже давно нуждается в ремонте — на стенах из-за сырости постоянно появляется плесень, в некоторых классах прогнил пол. Перед важным мероприятием плесень просто заклеивают, но это спасает ненадолго. Кроме того, замены требуют и станки — многие из них уже сломались.
«Когда кто-нибудь будет за это отвечать и проверять все на соответствие безопасности?» — возмутилась девушка.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла. Накануне вечером произошло аварийное отключение. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.