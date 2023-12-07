Прямая линия: на что жалуются мэру Кухаруку тюменцы?

Интересует жителей областной столицы и расширение дорог по улицам Дамбовской, Домостроителей и Елизарова в связи с активной застройкой данных районов, благоустройство тротуаров и ремонт (строительство) дорог по улицам по 70 лет Октября, Мелиораторов, Голышева, в микрорайоне Ново-Комарово, Челюскинцев и т. д.