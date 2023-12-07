Прямая линия: на что жалуются мэру Кухаруку тюменцы?

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В настоящее время на страницу Руслана Кухарука в социальной сети ВКонтакте поступило около 300 обращений. Преимущественная часть из них касается работы общественного транспорта, нехватки в городе детских садов и школ, благоустройства областной столицы.
«Не хватает маршруток № 84 из Лесобазы. Сложно уехать из района улицы Казачьи луга. В выходных автобусов нет практически. В будние дни тоже все плохо с транспортом — ездят пара маршрутов раз в час. Вечером из центра не добраться. Утром в центр сложно уехать», — жалуются горожане.
«Снова вопрос про транспорт и Лесобазу. Абсолютно со всеми маршрутами проблема: 55 и 53-редко, 84 и 76-всегда полные и очень часто не по расписанию. Т.е ждёшь не 10 минут как в графике, а по 30-40 на холоде. И либо ничего не приходит, либо настолько полные, что не влезть! Это ненормально, мы не бесплатно ездим», — возмущаются тюменцы.
Также интересуют горожане строительство новых школ и детсадов в городе. В частности, в ЖК Озерный Парк.
«Обещали школу и детский сад уже в 2024–2025 году, по факту строительства нет в планах на ближайшие годы. Инфраструктура Дом Обороны переполнена, ближайшая школа № 38, где в классе по 40 человек», — отмечают тюменцы.
Интересует жителей областной столицы и расширение дорог по улицам Дамбовской, Домостроителей и Елизарова в связи с активной застройкой данных районов, благоустройство тротуаров и ремонт (строительство) дорог по улицам по 70 лет Октября, Мелиораторов, Голышева, в микрорайоне Ново-Комарово, Челюскинцев и т. д.
Также поступают вопросы по строительству храма в районе Тюменская слобода, нового спортивных комплексов и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе прямую линию провел губернатор Тюменской области Александр Моор. В адрес главы региона поступило около 2 тысячи обращений. Продолжительность эфира составила 1 час 45 минут.