«Бетонный фаллос»: тюменцы назвали самые уродливые здания в городе

В составе ЖК четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Первоначально сдать в эксплуатацию ЖК планировали в 2021 году, однако сначала сроки были сдвинуты на 2022 год, а позже и вовсе на 4 квартал 2023 года — начало 2024 года.