«Бетонный фаллос»: тюменцы назвали самые уродливые здания в городе

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Возглавил список уродливых зданий областной столицы элитный долгострой Аmmonite, расположенный в границе улиц Профсоюзной — Советской — Немцова — Елецкой. Его строительство началось 17 лет назад.
В составе ЖК четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Первоначально сдать в эксплуатацию ЖК планировали в 2021 году, однако сначала сроки были сдвинуты на 2022 год, а позже и вовсе на 4 квартал 2023 года — начало 2024 года.
В настоящее время в Аmmonite открыта продажа квартир — стоимость однокомнатной квартиры площадью 45,7 квадратов составляет 8,5 миллионов рублей, трехкомнатные продают за 15,2-15,6 миллионов рублей.
Второе место в рейтинге занимает торговый центр «Матрикс» на Пермякова. Кстати, в настоящее время торговый дом площадью 4 тысяч 436 квадратных метров пытаются продать за 600 миллионов рублей. В июне ТЦ был выставлен на продажу за 299 миллионов рублей.
На третьем месте — бизнес центр на Кирова, 40.
«Снести его надо и дать дышать свободно тюменскому театру кукол, реально не на месте стоит!» — уверены тюменцы.
Также в списке уродливых зданий Тюмени — 25-этажное строение на Московском тракте, напоминающее горожанам из-за необычной формы многоэтажный бетонный фаллос, ЖК «Машаров» и паркинг возле ТЦ «Колумб», пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые переполненные городские школы. В список вошли, расположенные в микрорайонах учебные заведения № 92, № 65 и № 63.