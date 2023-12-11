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Подарок небесной канцелярии: сегодня ночью в Тюменской области похолодает до -45

Подарок небесной канцелярии: сегодня ночью в Тюменской области похолодает до -45

11 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в понедельник ожидаются 45-градусные морозы. До -35…-40, местами -45 температура воздуха опустится в ночные часы. Днем ожидается до -32…-37, ветер 2-7 м/с.

В Тюмени 11 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 2,2 м/с. Утром термометры покажут -34…-36 (по ощущениям -41), в течение дня температура воздуха составит -32…-33, в вечерние и ночные часы -34…-36.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 50 минут.

В Тобольске в понедельник метеорологи обещают малооблачную погоду, ветер до 1,7 м/с. Утром термометры покажут -33…-36 (по ощущениям -40), днем -30…-32, в темное время суток температура воздуха составит -34…-35.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 33 минуты.

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В Ялуторовске 11 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 2,7 м/с. Утром температура воздуха составит -36…-38 (по ощущениям -44), днем -33…-35. В темное время суток термометры покажут -36…-38.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

В Заводоуковске в понедельник, 11 декабря, день ожидается ясным. Утром температура воздуха составит -38…-36 (по ощущениям -43), к полудню столбики термометров покажут -33…-35, в вечерние время опустятся до -39…-36.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 58 минут.

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В Ишиме 11 декабря ожидается ясная погода, ветер до 2,7 м/с. Утром термометры покажут -35…-38 (по ощущениям -43), в течение дня ожидается -33…-34. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -33…-34.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 15:46 продолжительность дня 7 часов 3 минуты.

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