nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Тюменской области получили квартиры несколько сотен украинцев

Сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской области

10 декабря 2023, 08:47
Фото: 1MI

В Тюменской области получили квартиры несколько сотен украинцев

Около 2 тысяч 800 беженцев с Украины прибыло в Тюменскую область с начала проведения специальной военной операции. Сертификаты на предоставление социальной выплаты для приобретение жилья выдано более 300 семьям.
Сюжет
Жилье

Об этом сообщили в департаменте социально развития Тюменской области. Напомним, право на получение сертификата на покупку квартиры в регионе представляют жителям города Херсона и части Херсонской области.

В ведомстве отметили, что большая часть беженцев приобретают жилье в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах. Более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что 71-летняя жительница Украины Раиса Руснак переехала в Тюменскую область из Новой Маячки. Пожилой женщине пришлось оставить родной дом из-за военных действий. Однако о переезде она не сожалеет, потому что сейчас ее семья находится в безопасности.

Читайте также:
В Тюменской Зареке ради КРТ снесут около сотни частных домовЦены на лекарства в Тюмени с начала года выросли от 7 до 24%Почти 70 тысяч: в Тюмени за год средний заработок вырос на 14%Сотни жителей забытого городка Минобороны под Тюменью остались без тепла в -30
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Жилье#Беженцы с Украины#Беженцы
Подпишитесь
На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы
8 декабря, 07:35
«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
8 декабря, 06:57
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
8 декабря, 08:49
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
8 декабря, 07:39
Минус 40, кто больше? Тюменцы показали свои термометры
8 декабря, 05:04
В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области
8 декабря, 12:39