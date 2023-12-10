Сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Об этом сообщили в департаменте социально развития Тюменской области. Напомним, право на получение сертификата на покупку квартиры в регионе представляют жителям города Херсона и части Херсонской области.
В ведомстве отметили, что большая часть беженцев приобретают жилье в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах. Более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что 71-летняя жительница Украины Раиса Руснак переехала в Тюменскую область из Новой Маячки. Пожилой женщине пришлось оставить родной дом из-за военных действий. Однако о переезде она не сожалеет, потому что сейчас ее семья находится в безопасности.