Сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что 71-летняя жительница Украины Раиса Руснак переехала в Тюменскую область из Новой Маячки. Пожилой женщине пришлось оставить родной дом из-за военных действий. Однако о переезде она не сожалеет, потому что сейчас ее семья находится в безопасности.