Жительница Украины потеряла в СВО сестру и переехала в Тюменскую область

По ее словам, когда в Донецкой Республике проходил референдум, она и ее семья получили российские паспорта — сделали это по собственному желанию. А через какое-то время ее пенсию забрали на вооружение ВСУ, пояснив, что из-за того, что она является сепаратисткой, карточка заблокирована.