Жительница Украины потеряла в СВО сестру и переехала в Тюменскую область

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В Тобольск Раиса Руснак с семьей приехала в феврале 2023 года. Они поселились в тобольской гостинице «Заречье», где живут до сих пор. Свой дом в Новой Маячке им пришлось покинкуть из-за военных действий, пишет 72.RU.
«Мы жили на центральной улице. 24 февраля, когда я взглянула в окно, шли украинские танки. У нас рядом полигон. Тогда я подумала, что это учения. Потом пошли российские танки с флагами. В 4 часа утра послышался шум. В 8 часов утра на Каховской ГЭС уже висел российский флаг», — вспоминает пенсионерка.
Пожилая женщина рассказывает, что в из селе было все — санаторий, школы. Местные жители выращивали у себя на участках фрукты, овощи. Сейчас все это уничтожено.
«Однажды снаряд попал в санаторий. Там были молодые парни, с которыми мы общались. Один перед этим звонил маме и говорил: „Мама, я скоро приеду“. А вечером их нема всех», — рассказывает Раиса.
По ее словам, когда в Донецкой Республике проходил референдум, она и ее семья получили российские паспорта — сделали это по собственному желанию. А через какое-то время ее пенсию забрали на вооружение ВСУ, пояснив, что из-за того, что она является сепаратисткой, карточка заблокирована.
«Никогда не думала, что потеряю свой дом. Там у меня похоронен муж, сын, дочка. Там всё мое родное. Это для меня очень тяжело. И я не смогу никогда их приехать навестить. У меня погибла сестра в Донецкой области. Ее нет, я потеряла ее. Снаряд попал в нефтебазу. А они там рядом. А она из дома никак не хотела уезжать, потому что там ее муж похоронен», — отмечает Раиса Руснак.
И добавляет, что рада тому, что перевезла всю свою семью в безопасное место. Жизнь у них сейчас начинается налаживаться.
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