В Тюменской области переселенцам из Украины выдали более 100 квартир

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предоставлено право на получение сертификата на покупку квартиры.
«Уже были произведены оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по 156 сертификатам, по данным социальной защиты Тюменской области», — сообщили 72.RU в департаменте социального развития Тюменской области.
Новые жители приобрели квартиры в Тюмень, Тобольске, Ишиме, Заводуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что кабмин РФ подписал распоряжение о выделении 15,8 миллионов рублей Тюменской области на компенсацию содержания пунктов временного размещения для беженцев с Украины.