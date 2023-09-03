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В Тюменской области переселенцам из Украины выдали более 100 квартир

В Тюменской области переселенцам из Украины выдали более 100 квартир

3 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Более 150 сертификатов на покупку квартир получили беженцы с Украины, прибывшие в Тюменскую область. С момента начала специальной военной операции в регион приехало 2 тысячи 746 переселенцев

Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предоставлено право на получение сертификата на покупку квартиры.

«Уже были произведены оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по 156 сертификатам, по данным социальной защиты Тюменской области», — сообщили 72.RU в департаменте социального развития Тюменской области.

Новые жители приобрели квартиры в Тюмень, Тобольске, Ишиме, Заводуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что кабмин РФ подписал распоряжение о выделении 15,8 миллионов рублей Тюменской области на компенсацию содержания пунктов временного размещения для беженцев с Украины.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Покупка квартир#Беженцы с Украины#Переселенцы
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